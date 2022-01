L’entreprise Guidatour propose une façon sympathique — et gratuite — de (re)découvrir les beautés du Vieux-Montréal : un rallye pédestre à compléter en famille, entre amis ou en solo.

Stéphanie Morin La Presse

« L’objectif est de faire sortir les gens pour qu’ils profitent du Vieux-Montréal l’hiver, et ce, malgré la pandémie », indique Angèle Vermette, présidente de Guidatour. « Comme nous organisons déjà des rallyes pour les écoles et les entreprises, nous avons décidé d’en créer de nouveaux destinés au grand public. »

Le rallye est offert en anglais et en français, dans deux versions distinctes : l’une s’adresse aux familles et l’autre, aux adultes. Dans les deux cas, il faut ouvrir l’œil pour trouver les réponses cachées tantôt sur un bâtiment ou un monument, tantôt dans une vitrine des boutiques ou des restaurants. Certaines sont assez évidentes, d’autres demandent qu’on se creuse un peu les méninges et qu’on scrute du regard les plus petits recoins (jusqu’aux menus des restaurants.) D’autres encore exigent une certaine culture générale (trois points supplémentaires pour ceux qui ont des bases en latin !).

« Guidatour étant une entreprise de visite guidée, nous voulions ajouter une dimension historique au rallye. C’est pour cette raison que nous avons inclus dans le questionnaire de petites capsules sur l’histoire du quartier », dit Angèle Vermette.

Des défis sportifs viennent aussi s’ajouter au rallye familial : sprint dans l’allée des Cours Le Royer, tour de la fontaine de la place Vauquelin à la manière d’un manchot… Parfaits pour réchauffer les plus petits.

Les questions sont plus faciles pour le rallye familial, mais elles ne sont pas extrêmement difficiles non plus en ce qui concerne le rallye pour adultes. L’activité s’adresse vraiment à un large public. Angèle Vermette, présidente de Guidatour

L’auteure de ces lignes peut le confirmer. Les férus d’histoire resteront peut-être sur leur faim, mais ceux qui souhaitent passer un agréable moment au cœur de ce quartier aux mille trésors cachés seront comblés. On a d’ailleurs terminé le rallye en se disant qu’il faudrait revenir plus souvent dans le secteur… d’autant plus qu’en ce moment, les touristes se font plus rares. Sous la neige, les rues et les ruelles du quartier historique présentent sans conteste leur plus beau visage.

Le rallye est offert tous les samedis, jusqu’au 5 mars, ainsi que tous les jours de la relâche, soit du 28 février au 4 mars. Les départs se font de la place Royale, de 13 h à 16 h, où des guides fournissent le matériel nécessaire à l’activité (nul besoin d’un téléphone intelligent !). Le parcours se termine à la place Jacques-Cartier. Il faut compter environ une heure pour compléter le trajet. À savoir : comme le rallye a entièrement lieu à l’extérieur, les chiens sont admis.