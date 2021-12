C’était dès l’ouverture l’ambition de ce magnifique manoir restauré situé à Sainte-Agathe-des-Monts : intégrer la prestigieuse enseigne Relais & Châteaux.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

On peut donc dire mission accomplie pour le StoneHaven Le Manoir, qui devient le troisième établissement hôtelier de la province, après le Manoir Hovey et l’Auberge Saint-Antoine, affilié à l’association qui réunit des hôtels et restaurants d’exception tenus par des indépendants dans le monde entier.

Rouvert en 2019 après des rénovations majeures qui ont permis de mettre en valeur des éléments de décor et un aménagement du début du XXe siècle, l’hôtel des Laurentides compte 51 chambres et suites, et un domaine de 140 acres offrant une vue imprenable sur le lac des Sables.

Mené depuis deux ans par la directrice générale Marie-Josée Denis, forte d’une solide expérience en hôtellerie, le StoneHaven compte aussi un restaurant gastronomique piloté par le chef réputé Éric Gonzalez.