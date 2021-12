Le Chic-Chac, centre de villégiature et de ski hors piste à Murdochville, poursuit sa croissance.

Marie Tison La Presse

La petite entreprise récréotouristique s’est donné un nouveau quartier général, soit l’église du village. Le bâtiment, acquis et rénové au coût de 1,2 million de dollars, abrite désormais un restaurant-bar, une salle de spectacles, une boutique et un service de location.

Le Chic-Chac a également élargi son offre d’hébergement avec l’acquisition du motel L’Olympique. Le petit bâtiment, situé à côté de l’église, était à l’origine installé à Lake Placid et avait servi à accueillir les athlètes aux Jeux olympiques de 1980. Il avait été démonté et remonté à Murdochville. Le Chic-Chac offre déjà de l’hébergement dans une auberge, un ancien presbytère et des maisons privées.

La petite entreprise, fondée en 2008 par Guillaume Molaison et Eloïse Bourdon, offre des séjours et des forfaits axés sur le ski hors piste. Son domaine skiable comprend notamment trois montagnes et peut convenir à tous les niveaux d’habileté. Elle offre entre autres un service de transport en chenillette.