Le prestigieux magazine américain Travel+Leisure a classé le Manoir Hovey, de North Hatley, au premier rang des hôtels de villégiature au Canada en 2021, l’établissement québécois se classant au 23e rang des 100 meilleurs hôtels au monde au terme du concours annuel World’s Best Awards.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ce faisant, le Manoir Hovey est cette année l’établissement de la chaîne Relais et Châteaux à figurer le plus avantageusement au classement établi par les lecteurs de Travel+Leisure. Le magazine américain établit cette liste convoitée depuis 26 ans, reconnaissant, en plus des hôtels, les plus belles îles, villes, lignes de croisière, compagnies aériennes, et plus encore.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par un prix aussi emblématique et nous tenons à remercier notre équipe pour tout le travail qu’elle a accompli au cours de l’année écoulée », affirme dans un communiqué Jason Stafford, directeur général du Manoir Hovey. L’hôtel, construit au XIXe siècle, fera d’ailleurs l’objet en 2022 d’une rénovation et d’un agrandissement de ses installations de bien-être et de ses commodités.

Seulement un autre hôtel canadien figure au top 100 des hôtels du World’s Best Award, soit le Wickaninnish Inn, à Tofino, en Colombie-Britannique. Au niveau national, le Fogo Island Inn, à Terre-Neuve, le Four Seasons Resort and Residences, à Whistler, en Colombie-Britannique, et le Post Hotel & Spa, à Lake Louise, en Alberta, complètent le top 5.

Le sondage annuel de Travel+Leisure a été réalisé cette année du 11 janvier au 10 mai 2021 à mesure que les restrictions de la COVID-19 étaient assouplies un peu partout dans le monde. L’appréciation des lecteurs est toujours évaluée en fonction de leurs expériences des trois dernières années. Les World’s Best Awards 2021 seront présentés dans le numéro d’octobre de Travel+Leisure, qui sera en kiosque le 17 septembre.