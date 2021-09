PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Il y a trois jolies chambres dans la maison principale. Elles sont très chaleureuses et appellent au repos, quoique la proximité avec le café et les voisins d’étage ne passe pas inaperçue. Pour plus de tranquillité, Catherine a aménagé un petit pavillon en nature, rustique, et une autre chambre dans un bâtiment à part.