PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE

CAMPING ET HÉBERGEMENT

Il y a 48 emplacements de camping dans l’Archipel-de-Mingan, répartis dans la Grande Île, l’île à la Chasse de même que les îles Nue, du Havre, Niapiskau et Quarry. Il s’agit de camping sauvage, mais les îles Quarry et du Havre offrent des emplacements de prêt-à-camper Ôasis et oTENTik. À noter que l’île Nue offre seulement deux emplacements, ce qui permet un accès privilégié à la Montagnaise, plus haut monolithe de l’archipel.