Accessible et offert en location à des prix abordables, le scooter peut s’avérer un formidable moyen de transport pour partir à la quête de trésors urbains méconnus, y compris à Montréal et dans ses environs. Cette semaine, Pierre-Marc Durivage roule dans le sud-ouest de l’île en suivant l’itinéraire préparé par Silvia Galipeau.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le sud-ouest de l’île de Montréal nous étant peu familier, on quitte le Vieux-Montréal armé d’un plan détaillé et imprimé — une bonne idée, car la batterie de notre cellulaire a flanché plus vite que prévu. En prime, Silvia a agrémenté le trajet d’une sympathique course au trésor, de quoi allumer notre indéfectible esprit ludique. Voilà une virée qui s’annonce plaisante !

La Cité du Havre

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Des surfeurs viennent s’exercer sur une vague « éternelle » à quelques mètres des berges près d’Habitat 67.

Le premier arrêt se fait néanmoins en territoire connu — l’avenue Pierre-Dupuy est un accès fréquenté au parc Jean-Drapeau —, mais le fait de s’y attarder permet de découvrir de plus près l’architecture toujours époustouflante d’Habitat 67, complexe résidentiel incomparable qui est encore à ce jour l’un des plus fameux legs de l’Exposition universelle de 1967. Ce que peu de gens savent, toutefois, c’est que derrière Habitat 67 se cache un endroit prisé des surfeurs, qui viennent s’exercer sur une vague « éternelle » à quelques mètres des berges. Facile à trouver quand on suit les surfeurs vêtus de leurs combinaisons isothermiques, le sentier est néanmoins étroit. Ce n’est pas l’endroit où faire un pique-nique. Le joli parc de Dieppe, situé tout au bout de la péninsule de la Cité du Havre, est une bien meilleure option.

Pointe-Saint-Charles

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La boutique gourmande Mollo Lab et Boulangerie vient tout juste d’ouvrir rue Wellington, à un coin de rue du café du même nom.

On met ensuite le cap rue Wellington, en direction ouest, pour découvrir une artère commerciale en pleine effervescence qui s’offre à nous sitôt passés sous le pont d’étagement ferroviaire. On s’arrête chez Mollo Café & Gelato pour goûter à leurs spécialités – ça vaut le détour ! La chaleureuse barista nous apprend au passage que les sandwichs et grilled cheese au menu sont faits avec du pain maison provenant de sa propre boulangerie, qui vient justement d’ouvrir un coin de rue plus loin. Avec la boutique Cheers qui s’est installée dans le même secteur, il y a quelques mois seulement, « la Well » commence à s’affirmer aussi en dehors de Verdun.

Verdun

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LAPRESSE La plage de Verdun est un secret de moins en moins bien gardé, mais vaut néanmoins le détour par beau temps.

C’est justement la direction que l’on prend après notre petite pause dans Pointe-Saint-Charles. Toutefois, notre itinéraire nous amène plus près du fleuve, boulevard LaSalle. Évidemment, on reste à quelques mètres de l’avenue Wellington, parallèle au nord. Pratique comme tout, le scooter nous donne l’occasion de se garer à tout moment pour aller déambuler sur la dynamique avenue, qui est piétonne pour l’été entre la rue Regina et la 6e Avenue. Notre itinéraire nous amène cependant vers l’auditorium de Verdun, ou plutôt derrière, dans le parc J.-Albert-Gariépy, qui cache une petite plage sablonneuse donnant directement sur L’Île-des-Sœurs. L’endroit n’est plus vraiment un secret — c’est plutôt achalandé le week-end —, mais lors de notre passage par un beau mercredi après-midi, il y avait encore plein de beaux coins où étendre sa serviette.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Mis au défi par Silvia de trouver tout au long du parcours quelques indices en les documentant à l’aide de judicieux selfies, il a fallu notamment prouver que nous avions bel et bien vu des surfeurs s’exercer à l’ombre d’Habitat 67.

Parc de l’Honorable-George-O’Reilly

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Notre promenade instructive d’un panneau d’interprétation à l’autre nous mène jusqu’à un superbe belvédère avec vue au loin sur le Vieux-La Prairie mais aussi sur les îles aux Chèvres et aux Hérons. Cette dernière, désormais réserve naturelle, compte quelques résidences secondaires. Elle est accessible en bateau à partir de la marina de Verdun. On nous promet un dépaysement total à quelques kilomètres de la ville. Il faudra revenir !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’exposition à l’intérieur de la Maison Nivard-De Saint-Dizier permet d’en apprendre davantage sur ce qui a été trouvé sur le plus vaste site préhistorique découvert à ce jour dans l’île de Montréal. 1 /2



Pas de bain de soleil pour nous, toutefois, car on reprend sitôt la route vers LaSalle. À partir d’ici, on a constamment le fleuve plein la vue. Évidemment, on garde les yeux sur la route, mais on y roule à basse vitesse et c’est tant mieux. On s’arrête d’abord à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, dont la date de construction remonte probablement à 1710. Une visite à l’intérieur nous permet d’apprendre qu’elle a sans doute remplacé une maison encore plus ancienne qui faisait partie du fort de Verdun. En fait, le terrain a fait l’objet de fouilles archéologiques systématiques en 2005 dans l’ensemble du parc de I’Honorable-George-O’Reilly, qui s’étend de part et d’autre de la maison. Il s’agit du plus vaste site préhistorique découvert à ce jour dans l’île de Montréal, avec des traces d’occupation humaine datant d’environ 5000 ans.

Lachine historique

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le canal qui passe entre le parc de la Promenade Marquette et le Vieux-Lachine offre des points de vue franchement dépaysants, à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Café Pahpatzoa, situé boulevard Saint-Joseph, dans le Vieux-Lachine, offre notamment de délicieux tacos souples et de croustillants churros, collation parfaite avant d’aller marcher sur la Promenade Marquette.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le bar laitier Le Quai des glaces, situé un peu plus à l’ouest sur le boulevard Saint-Joseph, est un autre attrait incontournable du Vieux-Lachine. 1 /3





Au-delà du pont Mercier, on est étonné de voir combien l’histoire a laissé sa marque. D’abord avec l’imposant moulin Fleming, seule construction de type anglo-saxonne toujours debout parmi la vingtaine de moulins qui subsistent encore au Québec — on en a construit 250 entre le XVIIe et le XIXe siècle. On arrive ensuite à l’embouchure du canal de Lachine, qui regorge aussi de fascinantes traces du passé telles la Maison Le Ber-Le Moyne, plus ancien bâtiment complet de la métropole, et le Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine, aménagé dans un vieil entrepôt de pierre construit en 1803, soit une vingtaine d’années avant l’inauguration du canal. Tous ces endroits sont accessibles à pied, une petite randonnée le long de la Promenade Marquette vaut certainement le coup — les plus hardis pourront poursuivre dans le verdoyant parc René-Lévesque, sur la rive sud du canal.

La route de la soif

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Vaste et accessible directement à partir de la piste cyclable longeant le canal de Lachine, la Terrasse St-Ambroise est unique en son genre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La microbrasserie 4 Origines offre aussi une jolie terrasse, à deux pas du centre-ville, du pont Victoria et du quartier Griffitown. 1 /2



Le chemin du retour se fait rue Saint-Patrick, en longeant le côté sud du canal de Lachine. Le parcours est plus gai pour les vélos qui roulent côté nord, mais on garde le cap jusqu’à ce que l’on aperçoive dans le ciel la fameuse Maison rose, juchée au sommet du vieux silo à grain désaffecté de la Canada Malting. À sa base se trouve l’une des plus belles terrasses en ville, celle de la microbrasserie St-Ambroise. En fait, le quartier possède une belle collection d’endroits sympas pour se désaltérer, que ce soit sur les jolies terrasses des microbrasseries Messorem Bracitorium, 4 Origines ou Brasseurs de Montréal, ou même encore à la distillerie Cirka, toutes à un jet de pierre du canal de Lachine. Bref, ce n’est pas le choix qui manque pour terminer sa virée en beauté !

Notre démarche Nos trois journalistes sont d’abord partis en repérage dans des quartiers qui leur sont familiers, histoire de concocter un itinéraire sur mesure destiné au collègue choisi. Au matin du départ, ils se sont réunis pour prendre connaissance du parcours qui leur état destiné. Ils nous font maintenant part des trouvailles découvertes dans des secteurs qu’ils ne connaissaient à peu près pas.