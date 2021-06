Alexandre Pratt La Presse

Même si c’est pas l’Himalaya, c’pas l’Everest

Mais ça reste que j’aime ça

Ma p’tite montagne

Aweye, la gang

C’est drette là qu’on s’en va

– Émile Bilodeau (Mont Royal)

Tout a commencé par une triste journée de confinement, en mars 2020. Après sept jours d’isolement préventif, dans ma chambre, j’ai eu le goût de prendre l’air. Vraiment. Je suis allé faire une marche sur le mont Royal. Je m’y suis un peu perdu. Ça ne m’a pas déplu.

J’y suis retourné le lendemain.

Et le surlendemain.

Et depuis, presque tous les jours de l’année.

J’ai parcouru tous ses sentiers. Toutes ses rues. Tous ses cimetières. Au soleil. Sous la pluie. En souliers ou en raquettes. Du petit bois des Pères, derrière le collège Jean-de-Brébeuf, aux escaliers majestueux de Westmount. J’y ai croisé une chute, des chevaux, des lapins, des urubus, un grand pic, une grenouille, une couleuvre. Des marmottes. Beaucoup de marmottes. J’y ai cueilli des framboises, des cerises et suffisamment d’amélanches pour en faire deux pots de confiture.

Où ça ?

Hors des sentiers battus. En marge du chemin du chalet, du lac des Castors et du chemin Olmsted. Aweye la gang. C’est drette là qu’on s’en va.

Les framboisiers d’Outremont

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le remonte-pente d’une ancienne piste de ski alpin, fermée en 1979.

Tout le monde connaît le sommet Mont-Royal. Mais il en existe deux autres : Westmount et Outremont. Les deux valent le détour. Une marche de 10 minutes en forêt suffit pour atteindre le sommet Outremont. De là-haut, la vue sur les Laurentides est époustouflante. Et le décor, intrigant. D’étranges pylônes rouillés côtoient les arbres à maturité.

C’est quoi ?

Le remonte-pente d’une ancienne piste de ski alpin, fermée en 1979. Malgré le manque d’infrastructures, skieurs et planchistes continuent de dévaler la pente, après les grosses bordées de neige.

Après le sommet, descendez le sentier en serpentin, vers l’ouest. Au bas du monticule, sur votre gauche, vous trouverez des dizaines de framboisiers sauvages. Les fruits — succulents — seront mûrs en juillet. Au petit pont, vous avez deux options. Ou bien vous le traversez et continuez vers la côte de Polytechnique (belles vues sur les Adirondacks). Ou bien vous prenez le chemin secret, à droite du pont, qui vous entraîne dans un bois peu fréquenté, jusqu’aux résidences étudiantes de l’Université de Montréal.

Accès : boulevard du Mont-Royal, au bout de l’avenue Courcelette.

Le garde-manger

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les terrains qui entourent less résidences étudiantes de l’Université de Montréal sont plus bucoliques. Et plein d’arbres fruitiers.

Les résidences étudiantes de l’Université de Montréal ne gagneront jamais un concours de beauté. Sauf, peut-être, dans un conventum d’architectes brutalistes. Heureusement, les terrains qui les entourent sont plus bucoliques. Et plein d’arbres fruitiers. On trouve des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers, des framboisiers et surtout, des amélanchiers. L’amélanche, cousin du bleuet, pousse en abondance au début de juillet, près du stationnement de Polytechnique. Vous pouvez la manger crue. Ou, comme chez nous, en confiture. Les oiseaux sont passés là avant vous ? Pas grave. Il y a d’autres amélanchiers en bas de la colline, à l’entrée de la forêt nourricière, boulevard Édouard-Montpetit, entre les rues Stirling et Woodbury.

Accès : l’entrée du bois se trouve à 300 m du métro Édouard-Montpetit.

Le ruisseau

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ruisseau au joli cimetière Mont-Royal

Un ruisseau au cœur de la ville ? Ça existe ! La source se trouve quelques mètres après l’entrée principale du joli cimetière Mont-Royal, sur votre gauche. Vous ne pouvez pas la rater : ornithologues et photographes amateurs s’y relaient à toute heure de la journée. (C’est là que j’ai aperçu le grand pic.)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ruisseau est visible au parc Oakwood.

Le ruisseau serpente ensuite le haut Outremont. Parfois sous la terre, mais aussi dans les cours des résidences. Il est visible au parc Oakwood, où vous pourrez vous tremper les pieds, ainsi que sur l’avenue Maplewood, près de la côte du Vésinet.

Accès : cimetière Mont-Royal, au 1297, chemin de la Forêt.

Le sentier de l’escarpement

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Vue sur le stade Percival-Molson, domicile des Alouettes.

De retour au sommet principal. Le sentier de l’escarpement porte bien son nom. Il épouse la pente raide de la montagne pendant 1 km, entre le chalet et le belvédère Camillien-Houde. Les vues en plongée y sont spectaculaires. Surtout celle sur le stade Percival-Molson, domicile des Alouettes. Lors des parties, on peut même suivre l’action du haut des airs.

À mi-chemin, vous avez l’option de quitter le sentier pour rejoindre le chemin de la Croix. Un bon choix. Le long du parcours, des sièges en ciment vous permettront de vous reposer et de profiter d’une vue magistrale sur le sommet Outremont. À voir de préférence au coucher du soleil. En amoureux.

Accès : au chalet, descendez quelques marches de l’escalier à votre gauche. L’entrée du sentier croise l’escalier.

Le chemin de la chute

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, LA PRESSE Un sentier moins facile du mont Royal.

Mon coup de cœur de la montagne : sa petite chute. Elle tombe d’une quarantaine de mètres, tout en délicatesse, d’un étang jusqu’au chemin Olmsted. À voir en haut comme en bas. Sa source est facilement accessible. À partir du chalet, empruntez le dernier sentier à la droite du belvédère. Ça descend à pic. Après 200 m, vous croiserez deux ponts, sous lesquels passe la chute. Poursuivez votre route sur le même sentier, parsemé de conifères. Une marche très agréable. On se croirait dans la forêt, à Oka ou dans le parc de la Yamaska. Vous ressortirez au lac aux Castors.

Accès : le bas de la chute est visible du chemin Olmsted.

Le dos de l’oratoire

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Rue Surrey Gardens, dans Westmount, on a une vue du dôme de l’oratoire Saint-Joseph.

L’oratoire Saint-Joseph vous charme ? Attendez de le voir de dos. C’est fascinant.

Quelques rues de Westmount se trouvent en arrière du temple, à la hauteur de son dôme. Le plus bel angle se trouve rue Surrey Gardens. Tant qu’à être dans le secteur, visitez le bois Summit, une petite forêt dans laquelle les chiens gambadent sans laisse. Un des sentiers débouche sur le belvédère Sunnyside, qui, lorsqu’il n’est pas en rénovation, offre un panorama du fleuve Saint-Laurent et de la Montérégie jusqu’aux frontières.

Accès : rue Surrey Gardens. Pour le bois, il y a un stationnement rue Summit.

Les plateaux sportifs

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le nouveau parc Rutherford fait le bonheur des étudiants de l’Université McGill.

Les terrains de jeu les plus confidentiels et spectaculaires de Montréal se trouvent sur les flancs de la montagne. Le tout nouveau, tout beau parc Rutherford fait le bonheur des étudiants de l’Université McGill, avec sa piste d’athlétisme et son immense terrain multisports. Tout près de là, dans la cour du stade Percival-Molson, se cache une perle : le terrain Forbes, sur lequel j’ai souvent croisé des joueurs de crosse.

Plus au nord, à Outremont, le terrain de tennis du parc Oakwood vous plongera dans les années 1950, avec ses lampes suspendues au-dessus du court. L’arrière-plan du parc de soccer Vincent-d’Indy, voisin du CEPSUM, embellira votre compte Instagram.

Enfin, à Westmount, les terrains de tennis du parc King George valent le détour. Après votre partie, installez-vous dans la colline pour casser la croûte.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le terrain de tennis du parc Oakwood

Sortez votre téléphone.

Téléchargez Mont Royal, d’Émile Bilodeau. Mettez vos écouteurs. Démarrez la chanson, et appréciez la vue extraordinaire sur les Montérégiennes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Vue du parc King George, à Westmount.

La ville est belle en maudit

C’est pile celle que j’ai choisie

Une forêt en plein cœur de Montréal

J’me perdrais pendant des heures su’l’mont Royal