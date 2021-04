PHOTO FOURNIE PAR GERMAIN HÔTELS

Cette baignoire coquille à la forme fort accueillante se trouve dans une des chambres lofts du pavillon Le Moulin de l’hôtel Germain Charlevoix. Ces chambres sont les plus spacieuses – et luxueuses – de l’établissement. Elles ont vue sur le champ derrière l’hôtel et le fleuve au loin.