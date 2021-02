Le parcours d’« apparitions fantastiques » Jardin d’hiver s’installera dans neuf lieux à Québec pour sa deuxième présentation, du 25 février au 5 avril.

Simon Chabot

La Presse

Parmi les installations proposées, le passage Olympia de la rue Saint-Jean accueillera tous les jours de la semaine un « cinéma d’oreille », où les passants pourront entendre les œuvres de Jeremy Peter Allen, Anne-Marie Bouchard et David N Bernatchez.

Une vingtaine d’images signées Isabelle Demers et Fanny Mesnard animeront un Petit théâtre des rencontres célestes sur la place d’Youville. Et le parvis de l’église Saint-Roch servira de toile de fond à la projection de neuf dessins de Kingmeata Étidlooie, un peintre et sculpteur du Nunavut. Dès le 26 mars, sept immenses lapins gonflables et illuminés feront aussi leur apparition dans le parc Cartier-Brébeuf.

Les amateurs d’art public qui ne pourront se déplacer seront en mesure de découvrir le parcours conçu par Manif d’art grâce à une carte virtuelle interactive.

> Consultez le site de Jardin d’hiver