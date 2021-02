Voyages légendaires

Et si on voyageait par l’imaginaire ? Le Québec compte des dizaines de contes et légendes qui sont ancrés dans son territoire. À défaut de pouvoir se déplacer physiquement, on peut ainsi s’éveiller à des horizons méconnus dans bon nombre de régions de la province. Accompagnés de l’auteur Bryan Perro et des conteurs Éric Michaud et Francis Désilets, on part à la quête d’un patrimoine culturel trop rarement exploré.