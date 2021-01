Seuls ceux qui y séjournaient en hébergement avaient habituellement accès au site du centre de villégiature Jouvence, situé au cœur du parc national du Mont-Orford, en Estrie. Mais à compter de samedi prochain, le site ouvrira temporairement ses portes aux visiteurs d’un jour. Une manière d’adapter son offre à la pandémie et d’offrir aux amateurs de plein air un terrain de jeu supplémentaire.

Valérie Simard

La Presse

Très populaire auprès des familles pour sa formule tout-inclus, Jouvence est présentement fermé en raison des mesures sanitaires qui forcent la fermeture de la salle à manger où les clients avaient l’habitude d’aller y prendre leur repas. À compter du 23 janvier, il sera possible de s’y rendre en bulle familiale pour pratiquer des activités extérieures. Les réservations pour des plages horaires d’une demi-journée débuteront en ligne le mardi à 9 h pour le week-end à venir.

Les frais d’entrée incluront l’accès au site et le prêt d’équipement de plein air. Raquette, ski de fond, trottinette des neiges, parcours d’hébertisme, glissade sur tube, patinoire et randonnée figurent parmi les activités. Il sera aussi possible de louer, pour un coût supplémentaire, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbike).

« L’accès à la nature pour tous est au cœur de notre mission, a déclaré le directeur général de Jouvence, Martin Lavoie, dans un communiqué. Avec la deuxième vague qui se poursuit, nous avons senti le besoin d’ouvrir notre magnifique site de 194 acres aux gens de la région pour offrir de nouvelles activités extérieures. Pour quelqu’un qui n’est pas équipé ou pour une famille, il faut souvent engager des frais supplémentaires pour louer de l’équipement de plein air. La facture peut monter rapidement, surtout en sachant que les petits peuvent se lasser après 30 minutes ! On veut ainsi offrir une formule qui permette aux petits et grands d’essayer de nouvelles activités, et ce, en toute sécurité. »

Le coût d’entrée sera de 20 $ pour les 13 ans et plus et 15 $ pour les 5 à 12 ans (taxes et frais de réservations en sus, gratuit pour les 0-4 ans).

