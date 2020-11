Le responsable des politiques publiques d’Airbnb au Canada, Nathan Rotman, a souligné qu’avec l’augmentation du nombre de cas d’infections dans la métropole et au Québec, il était « crucial que chacun fasse sa part » pour limiter les « grands rassemblements » et les « fêtes ».

(Montréal) Airbnb a décidé de sévir à Montréal alors que des fêtes privées ont été organisées dans des logements affichés sur son site web en dépit des interdictions décrétées en raison de la pandémie de COVID-19.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Ainsi, « plus de 45 » annonces ont été suspendues ou retirées de la plateforme du géant américain, qui a expliqué que les mesures annoncées lundi touchaient un « très petit nombre d’hôtes » qui avaient déjà fait l’objet d’avertissements dans le passé. Les fautifs ont été prévenus la semaine dernière.

En raison de la crise sanitaire, le site de location à court terme avait décrété, plus tôt cette année, d’interdire la tenue de fêtes privées et des rassemblements dans les logements et résidences affichés sur sa plateforme.

Dans une déclaration, le responsable des politiques publiques d’Airbnb au Canada, Nathan Rotman, a souligné qu’avec l’augmentation du nombre de cas d’infections dans la métropole et au Québec, il était « crucial que chacun fasse sa part » pour limiter les « grands rassemblements » et les « fêtes ».

L’entreprise établie à San Francisco a pris une série de mesures pour limiter les rassemblements.

Au début de 2020, Airbnb avait déployé des moyens visant à restreindre les locations effectuées localement par des clients canadiens âgés de moins de 25 ans. Cette politique avait par la suite été instaurée au Royaume-Uni, en France et en Espagne.

De plus, à Montréal, plus de 160 réservations ont été bloquées depuis la mise en place d’une méthode visant à vérifier les réservations jugées risquées qui sont signalées par des systèmes automatisés.