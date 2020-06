Le parc régional du Mont-Saint-Joseph connaîtra une cure de jeunesse en vue de l’été, avec un nouveau pavillon d’accueil et de services au sommet et la diffusion d’un spectacle d’animation numérique dans la chapelle.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Autre nouveauté, et non des moindres : cinq géodômes installés à flanc de montagne à proximité du sommet et offrant une vue dégagée sur les environs seront proposés au public dès le début du mois d’août.

Il s’agit d’espaces d’hébergement sous forme de bulles de verre intégrées dans le paysage, de style « camping de luxe ».

Les chambres sont équipées de lits, d’un nécessaire de cuisine, d’une connexion Wi-Fi et d’une terrasse, entre autres.

Les tarifs des nuitées n’ont pas encore été communiqués, mais devraient être fixés dans les prochaines semaines.

Aussi, un nouveau sentier de randonnée et de vélo de montagne reliera le sommet du mont au sentier Les Rescapés.

Un service de navette à partir de la plage municipale avec un service de remorque à vélos pourra mener les visiteurs au sommet de la montagne.

> Consultez le site du parc régional