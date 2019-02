Bagage cabine payant: Wizz Air contre-attaque en justice

« Wizz Air confirme avoir reçu la décision de l'autorité italienne de la concurrence concernant la politique de la compagnie aérienne en matière de bagages, mais n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité de la concurrence et entamera une procédure judiciaire, » a déclaré la compagnie.

« Wizz Air est d'avis que sa politique en matière de bagages introduite en octobre 2018 est transparente et conforme à la loi, garantissant que chaque passager puisse emporter un bagage à main gratuitement à bord, tout en contribuant à un embarquement plus rapide et plus confortable de tous les passagers, » a ajouté Wizz Air.

L'autorité italienne de la concurrence a infligé jeudi une amende d'un million d'euros à Wizz Air et de trois millions d'euros à sa concurrente irlandaise Ryanair pour leur politique controversée de bagage cabine payant.

Depuis l'automne, les deux compagnies n'autorisent plus gratuitement en cabine qu'un petit sac pouvant être placé sous le siège, réclamant un supplément pour les petites valises à bord.

L'Antitrust italien a fait état d'une « pratique commerciale incorrecte, dans la mesure où elle trompe le consommateur sur le prix effectif du billet en n'incluant pas dans le tarif de base un élément essentiel du contrat de transport aérien qui est le "grand bagage à main" ». Les suppléments varient de 5 à 25 euros.

Wizz Air fait toutefois valoir dans son communiqué que ses « passagers continuent à ne payer que pour les services qu'ils souhaitent utiliser ». La compagnie souligne que ses « règles offrent aux passagers un choix d'options permettant de combiner plus de 50 variations différentes pour répondre à leurs besoins individuels.

La compagnie précise que s'agissant d'une affaire en cours, elle ne souhaitait plus commenter la décision de l'autorité italienne de la concurrence.

La politique commerciale de Wizz Air et de Ryanair est contestée par des associations de consommateurs.