 Association des plus beaux villages du Québec: deux nouveau membres 

Quels sont les deux villages québécois qui ont récemment été admis au sein de l'Association des plus beaux villages du Québec?

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans et le secteur Pointe-au-Pic de la ville de La Malbaie sont devenus membres de l'Association en raison de «leur souci constant de préserver et valoriser le patrimoine architectural et paysager».

Le nombre de villages membres passe désormais à 40.