Nouveaux navires de croisières sur les mers du globe

C'est pas moins de 22 nouveaux navires de croisières maritimes qui seront inaugurés en 2019. Dans le lot, certains sont plus attendus que d'autres...

Costa Smeralda

C'est sur les eaux de la Méditerranée que ce navire de quelque 5200 passagers pourra être aperçu à compter de novembre 2019. À bord, l'ambiance sera résolument italienne. Chaque espace public et chaque pont portera le nom de grandes places du «Belpaese»; on y trouvera aussi un musée de 400 m2 consacré au design à l'italienne. La grande nouveauté: il s'agira du premier navire du genre à utiliser exclusivement du gaz naturel liquéfié, le carburant fossile le plus vert connu à ce jour.

MSC Grandiosa

Le Cirque du Soleil repart en croisière. En effet, les 4800 passagers du Grandiosa pourront assister, dès novembre 2019, à deux nouveaux spectacles signés par l'entreprise québécoise. À l'itinéraire de ce navire où chaque cabine sera équipée d'une assistante personnelle informatisée appelée Zoe: Malte, Barcelone, Marseille, Gênes, Rome, Palerme... On promet aussi plus d'espace public que sur les autres navires MSC de la classe Meraviglia, notamment autour de la piscine, qui sera dotée d'un toit rétractable.