Transat annule ses vols vers le Nicaragua

Agence France-Presse

Montréal

Le voyagiste canadien Transat a décidé d'annuler pour cet hiver tous ses vols à destination du Nicaragua en raison de la crise qui a fait plus de 320 morts et 2000 blessés dans ce petit pays d'Amérique centrale depuis six mois, a-t-on appris jeudi auprès du groupe.