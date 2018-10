Destinations soleil: au-delà de la plage

Tournée thématique

Avec les réseaux sociaux, plusieurs s'improvisent guides touristiques. Le bon côté de cette nouvelle réalité, c'est la diversité de l'offre de services. Des tournées pour prendre les plus belles photos Instagram d'une région aux balades à pied pour découvrir les oeuvres murales d'une ville, l'offre est vaste. «Du côté des Caraïbes, je vois que le concept de la virée gourmande se développe de plus en plus. On le propose maintenant dans les tout-inclus, remarque Stéphane Tellier. C'est une façon de sortir les gens du complexe tout en leur donnant l'impression de s'imprégner un peu plus de la culture locale. À certains endroits, on proposera aussi des cours de cuisine ou de mixologie.»

Apprendre à surfer

Plusieurs entreprises, comme la montréalaise Barefoot Surf Travel, ont créé des camps pour apprendre à surfer. Mais sans y consacrer un séjour tout entier, que peut-on espérer d'un cours de surf de quelques heures? Les instructeurs locaux connaissent bien les vagues et savent exactement où amener les élèves pour qu'ils puissent monter sur la planche et goûter à la sensation exaltante de glisser sur l'eau, propulsés par la vague. Ils enseignent la base et proposent des lieux adaptés aux débutants. Il faut toutefois être réaliste: la première journée de surf n'est pas nécessairement garante de succès.