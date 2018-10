Des vols en partance d'aéroports régionaux vers le Sud

Deux vols directs depuis Val-d'Or seront ajoutés vers Cancún et Cayo Santa Maria, tandis que les liaisons Mont-Joli-Cancún et Mont-Joli-Punta Cana ont obtenu assez de succès lors de leur lancement, l'hiver dernier, pour être remises à l'horaire cet hiver et même prolongées de quatre semaines.

Des formules tout inclus seront proposées pour chacune de ces liaisons. Sunwing annonce d'ailleurs l'ouverture de trois hôtels Planet Hollywood dans les Caraïbes en 2018-2019, réservés à ses clients.