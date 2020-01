Mogrovejo, l’un des 15 villages ajoutés à la liste des plus beaux villages d’Espagne

Quinze, c’est le nombre de villages ajoutés à la liste des « Plus beaux villages d’Espagne » pour 2020.

Violaine Ballivy

La Presse

Inspirée par la France, qui a lancé cette formule, l’Espagne s’est dotée en 2013 d’une liste des patelins les plus jolis du pays, qui prend de l’ampleur chaque année depuis.

On compte désormais 94 « plus beaux villages d’Espagne », mais certainement bien plus encore qui méritent le détour.

> Consultez la liste des 94 plus beaux villages d’Espagne : https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/pueblos-con-encanto.html