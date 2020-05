PHOTO ELVIS BARUKCIC, AGENCE FRANCE-PRESSE

« En temps normal, les clients attendraient devant et se battraient pour avoir une table », dit Haris Kolicic, 25 ans, gérant du restaurant Urban Grill, dont la terrasse offre une vue splendide sur le Vieux Pont et les eaux vert émeraude de la Neretva. On le voit ici avec son père Sejo Kolicic.