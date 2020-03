(Vienne) Les autorités autrichiennes ont annoncé mercredi la fermeture des musées nationaux, conséquence de la mesure visant à limiter les rassemblements pour endiguer la propagation du coronavirus, ainsi que la suspension des dernières liaisons ferroviaires avec l’Italie.

Agence France-Presse

Les musées du pays, et particulièrement ceux de Vienne, sont un pôle d’attraction touristique majeur, mais la conférence des directeurs de musées a décidé d’appliquer strictement l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en milieu fermé décrétée hier par le gouvernement autrichien.

À ce stade, les musées ont prévu de fermer leurs portes jusqu’à la fin du mois de mars.

Cette décision s’ajoute à la fermeture au public des grandes salles de spectacle de Vienne, comme l’Opera national, la Musikverein ou le Konzerthaus, qui programment les grands noms de la musique classique et drainent une audience internationale.

La Bibliothèque nationale a également fermé ses salles de lecture.

Mercredi, les dernières liaisons ferroviaires régionales entre l’Autriche et l’Italie ont par ailleurs été suspendues dans les régions du Tyrol et de Carinthie. Les liaisons longue distance, et notamment les trains de nuit vers Rome, Milan ou Venise, avaient été interrompues il y a plusieurs jours.

L’aéroport de Vienne a indiqué mercredi avoir enregistré en mars un recul de 30 % de son trafic passager par rapport à mars 2019.

L’Autriche, pays frontalier de l’Italie, a déclaré 206 cas de nouveau coronavirus. Le pays avait annoncé mardi la quasi-fermeture de sa frontière terrestre avec la péninsule, exigeant désormais un certificat médical aux personnes privées arrivant d’Italie. Les transporteurs routiers ne sont pas concernés.