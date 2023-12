(Paris) Le musée du Louvre a annoncé vendredi une augmentation du prix de son billet d’entrée, à six mois des Jeux olympiques où Paris devrait accueillir des touristes encore plus nombreux que d’habitude.

Agence France-Presse

À partir du 15 janvier, l’entrée passe à 22 euros (32 $), après être restée à 17 euros (25 $) depuis 2017.

Cette augmentation de 29 % est à comparer à une inflation de 30 % sur la même période, selon l’indice des prix à la consommation de l’Insee.

Le Louvre est le musée le plus visité du monde, avec 86 000 m² d’espaces ouverts au public, et 7,2 millions de visiteurs en 2022.

Sa billetterie a rapporté 76,5 millions d’euros (1,1 milliard $) l’an dernier, d’après le rapport annuel. Cela ne couvrait qu’un quart de ses charges de fonctionnement, le reste étant financé par les crédits du ministère de la Culture et par d’autres ressources, dont le mécénat.

Ouvert en 1793 dans un ancien palais royal en plein cœur de Paris, le Louvre est un des grands atouts touristiques de la capitale française. Il présente des collections extrêmement riches, qui vont des civilisations de la Méditerranée et du Moyen-Orient plusieurs millénaires avant notre ère jusqu’aux beaux-arts du XIXe siècle.

Des visiteurs viennent du monde entier pour y admirer entre autres la Joconde de Léonard de Vinci (début XVIe siècle), la Vénus de Milo (IIe siècle av. J.–C.) ou des antiquités égyptiennes en excellent état de conservation.

Dans un communiqué, le musée a souligné que « plus d’un visiteur français sur deux entre gratuitement ». Sont concernés les moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, handicapés et accompagnants, enseignants, et professionnels de la culture et journalistes.

Sur les 8,7 millions de visiteurs estimés en 2023, 3,6 millions d’entre eux (soit 41 %) devraient ne pas avoir payé d’entrée.

Le musée espère financer dans les années à venir un projet d’ouverture d’une deuxième entrée, en plus de celle sous la Pyramide inaugurée en 1988, aujourd’hui saturée. Elle se ferait par la façade Est, au niveau du métro Louvre-Rivoli. Le calendrier et le coût ne sont pas connus.

Le Louvre poursuit aussi ses acquisitions d’œuvres. Il a lancé un appel aux mécènes début novembre pour devenir propriétaire d’une nature morte de Chardin, Le panier de fraises des bois (1761), qui coûte 24,3 millions d’euros (35,5 millions $).

Paris accueille les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août.