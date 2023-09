(Bruxelles) Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et fierté nationale, la bière belge a désormais son musée dédié en plein centre de Bruxelles, avec espace de dégustation, et l’objectif de devenir une étape incontournable pour les touristes.

Matthieu DEMEESTERE Agence France-Presse

Le Belgian Beer World ouvre samedi à l’intérieur des hauts murs datant du 19e siècle de l’ancienne bourse rénovée. L’ambition de ses promoteurs est en réalité double.

Ils comptent faire du lieu un pôle majeur d’attraction touristique dans la capitale belge, à deux pas de la Grand-Place et du Manneken Pis.

« C’est aussi une manière de soutenir un gros secteur économique », a admis le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, en présentant le lieu à la presse.

La Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants, revendique la présence sur son sol de 430 brasseries, générant près de 6900 emplois directs et 50 000 indirects.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS La Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants, revendique la présence sur son sol de 430 brasseries, générant près de 6900 emplois directs et 50 000 indirects.

Le secteur pèse 1 % de la richesse nationale, avec un rayonnement international puisque 70 % de la production est exportée, selon la Fédération des brasseurs belges.

L’organisation professionnelle a été étroitement associée au projet de musée, où le billet d’entrée donnera droit à la dégustation d’une bière sur un toit-terrasse présentée comme le point d’orgue de la visite.

Blanche, brune, ambrée, bière bio, de type pils légère ou « triple fermentation » : une centaine de références sont proposées au Sky bar parmi les « 1600 types de bières » que recense la Belgique.

Avant cette étape, l’exposition offre un large panorama sur l’histoire du breuvage né au Moyen-Âge, en rappelant ses ingrédients de base (eau, malt, levures, houblon) et les multiples techniques de brassage.

« Les plus créatifs »

PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE « Il ne s’agit aucunement d’inciter à la consommation de bière, mais de montrer que ce produit fait partie de notre quotidien en Belgique et de le raconter », assure Charles Leclef, qui préside la régie communale autonome chargée d’exploiter le Beer World.

Le tout est conçu dans un esprit ludique et interactif, à grand renfort d’écrans tactiles et autres « expériences sensorielles ». Comme celle de l’immersion dans ce qui se veut la reproduction d’une cuve de fermentation, où des bulles surgissent des parois pour évoquer la gazéification.

« On a fait un musée ludique », résume pour l’AFP Charles Leclef, qui préside la régie communale autonome chargée d’exploiter le Beer World.

« Il ne s’agit aucunement d’inciter à la consommation de bière, mais de montrer que ce produit fait partie de notre quotidien en Belgique et de le raconter », assure-t-il.

« On n’est pas le plus grand producteur du monde, loin de là, mais on est peut-être les plus créatifs, avec des bières d’une grande diversité, par leurs saveurs différentes, leur complexité », poursuit cet entrepreneur, qui est aussi depuis 30 ans le patron d’une brasserie de Malines bien connue en Flandre.

PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Dans le secteur brassicole, le musée a déjà suscité des critiques de la part de petits producteurs y voyant surtout une vitrine idéale pour les grands groupes.

Dans le secteur brassicole, le musée a déjà suscité des critiques de la part de petits producteurs y voyant surtout une vitrine idéale pour les grands groupes.

La Belgique héberge le siège social du numéro un mondial AB InBeV dont les marques phares sont forcément présentes.

« Bien sûr il y a eu des apports financiers plus grands par les plus grands (du secteur), mais aucune brasserie n’a ici une place privilégiée », défend M. Leclef.

L’ouverture du Beer World dans les étages de la bourse s’inscrit dans le vaste projet de rénovation de ce bâtiment historique, vidé de ses derniers occupants (Euronext) en 2014 et dont la galerie traversante du rez-de-chaussée sera désormais ouverte au public en journée. Une manière de faire plaisir aussi à ceux qui n’aiment pas la bière, a ironisé un élu bruxellois.