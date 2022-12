Tous les Milanais vous le diront : la ville a bien changé avec le passage en 2015 de l’Exposition universelle. Plus cosmopolite, plus propre, plus vivante.

Pour recevoir le monde entier cette année-là, la capitale de la mode s’était refait une beauté. Les façades ont été nettoyées de siècles de poussière accumulée, les rues piétonnes et les pistes cyclables se sont multipliées, et les restaurants ont cessé de fermer leurs portes à 22 h pour prolonger leurs heures d’activités. Aujourd’hui encore, Milan est sur cet élan.

PHOTO FOURNIE PAR YES MILANO Les façades de Milan ont retrouvé leur beauté, comme ici à la Casa Galimberti, véritable joyau de l’Art nouveau.

Depuis 2015, la ville fait de l’œil aux touristes qui se laissent plus que jamais séduire. Les visiteurs restent plus longtemps sur place avant de filer explorer les lacs italiens, comme le lac de Côme, tout près. « La moyenne des séjours est passée de 1,2 nuit avant l’Exposition à 2,2 l’été dernier », explique Davide Ariel Ballardini, directeur associé des ventes à l’hôtel Park Hyatt Milan.

Comment expliquer cette hausse ?

La ville est devenue de plus en plus une destination de loisirs plutôt que de rester le centre d’affaires qu’elle était auparavant. Davide Ariel Ballardini, directeur associé des ventes à l’hôtel Park Hyatt Milan

Il faut savoir que la Bourse nationale italienne est installée à Milan, ce qui a longtemps valu à la ville une réputation de repaire de banquiers et de financiers.

Autre nouvelle qui ne nuit en rien à la bonne santé touristique de Milan : la pandémie ne semble pas avoir freiné l’envie des voyageurs pour la botte italienne. « L’été dernier, le taux d’occupation des hôtels frôlait les 100 % pour l’ensemble des hôtels du pays, y compris le nôtre », ajoute M. Ballardini.

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Le quartier des Navigli est l’un de ceux qui ont le plus bénéficié des travaux d’embellissement il y a 10 ans.

Du quartier Navigli aux flèches du Duomo

La cure de jouvence de Milan est visible aux quatre coins de la ville, mais c’est peut-être dans le quartier Navigli qu’elle est la plus palpable. Le long des canaux, les restaurants ont poussé comme des champignons, tout comme les étals de marchands qui vendent antiquités, vinyles, livres et vêtements de seconde main. C’est l’endroit tout désigné pour prendre l’aperitivo (un verre accompagné de quelques grignotines), les pieds dans l’eau. On dit que les couchers de soleil y sont splendides.

C’est d’ailleurs à un jet de pierre des canaux que Georgio Armani a choisi d’installer (en 2015, justement) son musée personnel, dans un ancien silo restauré. Ici, on peut admirer ses grandes créations de prêt-à-porter, dont certaines ont pu être vues sur le tapis rouge des Oscars. L’endroit accueille aussi des expositions temporaires, notamment de photographie.

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Georgio Armani a installé son musée personnel tout près des anciens canaux de la ville.

Dans le centre historique de la ville, le célèbre Teatro alla Scala a aussi été soumis à de vastes rénovations, entre 2019 et 2021. La salle où les plus grands de l’histoire de l’opéra sont passés depuis 240 ans (penser à Maria Callas, Puccini ou Verdi) est restée inchangée, mais les locaux de répétition et l’appareillage scénique sont désormais à la fine pointe de la technologie. Résultat : la programmation s’est beaucoup étoffée et l’illustre salle accueille – cette année seulement – quelque 270 représentations (de l’opéra, mais aussi du théâtre, du ballet et même des spectacles pour enfants). Les billets restent toutefois tout autant demandés et les réservations en amont du séjour demeurent la meilleure façon de pouvoir admirer cette salle mythique, toute de rouge et d’or habillée.

PHOTO FOURNIE PAR YES MILANO Le mythique Teatro alla Scala a aussi été largement rénové dans les dernières années.

Autre lieu mythique incontournable de Milan : le Duomo, la cathédrale de style gothique, véritable hérisson de marbre avec ses 3400 statues qui pointent le ciel, toutes différentes et parfois étonnantes. Dans les années 1930, Mussolini y a notamment fait ajouter deux boxeurs de marbre et des décorations murales qui représentent une raquette de tennis et du matériel d’escalade...

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE Les quelque 3400 statues du Duomo veillent sur la place… et sur la ville en entier.

On peut monter à la terrasse de la cathédrale pour embrasser du regard tout Milan, depuis ses gratte-ciels futuristes jusqu’aux clochers de ses églises. À savoir : il est possible d’accéder aux hauteurs du bâtiment en ascenseur, mais il faut descendre à pied les 251 marches pour atteindre la nef (et le plancher des vaches). Les magistraux vitraux dépeignant des scènes des Écritures, l’orgue majestueux et l’effrayante statue de Saint-Barthélemy charriant sa peau d’écorché figurent parmi les plus beaux attraits du Duomo.

PHOTO ANDREA SCURATTI, FOURNIE PAR YES MILANO Le Quadrilatero d’Oro attire les amoureux de la mode aux portefeuilles bien garnis.

De Napoléon à Lady Gaga

La ville de la mode, reconnue pour ses nombreuses maisons de haute couture, continue d’envoûter les fanatiques de magasinage et ceux qui se pâment devant la coupe d’un veston ou une paire de chaussures faite à la main. C’est dans le Quadrilatero d’Oro que ces derniers vont dépenser leur fortune : tous les grands couturiers italiens, mais aussi étrangers, ont pignon sur les rues piétonnes du secteur. Le déplacement vaut la peine, ne serait-ce que pour observer les vitrines, les vêtements aux lignes décomplexées et les prix exorbitants qui sont demandés.

PHOTO ANDREA CHERCHI L’étonnante villa Necchi Campiglio a servi de lieu de tournage au film House of Gucci.

On peut parier que Lady Gaga y a fait quelques achats lorsqu’elle a séjourné à Milan pour le tournage du film House of Gucci. Le film sorti en 2021 attire de nombreux curieux sur l’un de ses plus beaux lieux de tournage, la villa Necchi Campiglio. La famille Gucci n’a jamais vécu ici, mais le lieu étant cinématographique à souhait... En effet, cette demeure achevée en 1935 et plantée en plein cœur de Milan profite d’une architecture Art déco étonnante, de jardins luxuriants et de la toute première piscine privée de la ville. Mieux, elle est remplie d’œuvres d’artistes de renom.

Tout près du Quadrilatero d’Oro, dans le quartier Brera (considéré comme le Marais de Milan), on peut découvrir les effets du passage d’une autre « célébrité » à Milan : Napoléon Bonaparte.

L’empereur français a conquis la ville en 1796 et a fait une véritable razzia dans les églises pour s’approprier les plus belles œuvres d’art. Ces dernières sont rassemblées dans la Pinacoteca di Brera, un musée époustouflant installé dans un palais baroque.

PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE La Pinocoteca di Brera est remplie de tableaux saisis par Napoléon lors de la prise de Milan.

C’est le lieu tout indiqué pour découvrir de grands maîtres italiens d’écoles diverses, dont Bramante, Titien et le Caravage. Des œuvres plus contemporaines sont aussi venues s’ajouter avec les années, comme des Modigliani ou des Braque. Il y a ici assez de beauté pour y passer la journée.

Une partie des frais de voyage de ce reportage a été payée par l’AITGL (l’Association italienne de tourisme pour la communauté LGBTQ+) et l’Office de tourisme italien ENIT, qui n’ont exercé aucun droit de regard sur cet article.