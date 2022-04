Explorer l’Europe en train

Pour se déplacer en Europe, beaucoup de voyageurs se tournent vers les transporteurs aériens à bas prix. Or, le train, qui relie en général les villes par leur centre, s’avère plus confortable, et souvent plus rapide et pas plus cher que l’avion. Il est aussi plus vert. Conseils pour en tirer profit. Avec peut-être un petit tour de bateau en prime…