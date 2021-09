Europe

Laissez-passer sanitaire

Les touristes pris de court

(Rome) « Vous avez votre laissez-passer sanitaire ? » : la question commence à être posée dans toute l’Italie avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles pour les musées et intérieurs de restaurants et ceux qui ont répondu « non » en ont subi les conséquences.