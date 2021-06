(Paris) Un groupe de touristes américains devant la Flamme de la Liberté à Paris ou à la tour Eiffel ? Ces scènes oubliées en un an et demi de pandémie ont fait leur réapparition dans les rues de la capitale française, où l’anglais résonne à nouveau.

Guillaume BONNET Agence France-Presse

« C’est incroyable ! On voulait revenir depuis l’année dernière, mais comme les frontières étaient fermées […], on n’a pas pu. Surtout venir en France ! On est très, très heureux d’être ici, c’est comme prendre un bol de culture et ça nous avait vraiment manqué », a confié Padmini Pyapali, une ingénieure au nombre de ces « revenants ».

Autorisés à voyager en France depuis le 9 juin, les Américains ont réinvesti les lieux prisés par les voyageurs étrangers : Montmartre, le Sacré-Cœur, la tour Eiffel, le Trocadéro…, encouragés par les autorités françaises, soucieuses de relancer un secteur crucial pour l’économie.

Début juin, avant d’entamer une tournée européenne pour vanter les qualités de la destination France, le secrétaire d’État français chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait pressé une trentaine d’ambassadeurs français de « générer de l’envie, déclencher de l’achat » chez les touristes étrangers, après l’annonce d’un classement déterminant les conditions d’accueil des voyageurs dans le pays.

Les États-Unis ont été catalogués « vert » : un certificat de vaccination complète suffit pour entrer en France, ou à défaut, un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures.

Avec plus de quatre millions de touristes par an en France avant la crise sanitaire, les États-Unis se classent au 9e rang des pays d’origine, mais au premier rang hors clientèle européenne.

« Ville de l’amour »

« Arriver ici n’a pas été si difficile », explique Martin Douglass, un enseignant.

« Le test (PCR) coûtait cher, mais ça en vaut la peine, rien que pour pouvoir s’évader ! », relève aussi Crystal McDaniel, une designer de Dallas.

Le flot d’Américains à Paris reste modeste, mais les touristes interrogés affichent leur satisfaction, en dépit des températures inférieures à celles habituelles au mois de juin.

« On a entendu dire qu’il y avait beaucoup de monde ici et en fait, il n’y a pas tellement de monde en ce moment, je pense même qu’on est les tout premiers à venir des États-Unis, et c’est excitant ! Tous nos amis à la maison sont jaloux, ils voient les photos sur Facebook, Instagram et Snapchat », déclare ainsi John Sivak, un agent immobilier.

Sa femme, Kristin Sivak, employée dans un groupe de médias américains, est elle aussi conquise : « C’est merveilleux ! Je comprends pourquoi les gens l’appellent la ville de l’amour ou la ville des lumières. Hier soir, on est allés à la tour Eiffel et toutes les lumières scintillaient quand le soleil s’est couché. Tout le monde était dans l’herbe en train de boire du vin assis sur une couverture et de parler avec sa famille et ses amis, c’était très apaisant. »

Tom King, un ingénieur, relève que le plaisir est partagé avec les Parisiens dont l’activité repose sur le tourisme : « Les vendeurs de souvenirs, les types avec les tours Eiffel miniatures, les stands… ces gens sont manifestement contents de nous voir, c’est sûr ! »

Les guides, de leur côté, espèrent la clientèle : « Je pense que l’année prochaine, ce sera mieux » ; pour cette année « si on faisait 30 % (du nombre habituel de touristes américains), ce serait déjà pas mal ! », dit Rene van Meerendonk. Dureyd Zirkli relève que pour l’heure les Américains ne sont pas nombreux, « mais ça viendra, ça viendra ! »

En France, première destination touristique mondiale avant la pandémie, le secteur a rapporté 57 milliards d’euros en 2019 (soit 7,5 % du PIB) et représenté 2,87 millions d’emplois. En 2020, avec la crise sanitaire, les recettes ont été divisées par deux.