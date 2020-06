(Ajaccio) Après des semaines d’inquiétude, l’horizon s’est légèrement dégagé mercredi pour la saison touristique en Corse, avec la levée de restrictions sur les vols à destination de l’île méditerranéenne, particulièrement meurtrie par la COVID-19.

Maureen COFFLARD

Agence France-Presse

La perte de recettes de l’avant-saison estimée « à un milliard d’euros » par le Conseil exécutif ne sera pas rattrapée. Toutefois, cette mesure permettra de voir « commencer une saison qui s’avère particulière et contrainte mais néanmoins réalisable », se réjouit le sénateur LR de Corse-du-Sud Jean-Jacques Panunzi.

En Corse, où le tourisme représente 31 % du Produit intérieur brut (PIB) contre 7,4 % en moyenne nationale, les professionnels du secteur et potentiels visiteurs ont passé les dernières semaines comme sous une douche écossaise, alternant chaud et froid sur la saison à venir.

Au cœur des inquiétudes finalement levées, la proposition du président nationaliste du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, de mettre en place un « green pass » ou « passeport sanitaire » qui aurait conditionné l’entrée dans l’île à la présentation d’un test COVID-19 négatif.

Peu propice à convaincre les touristes de réserver en Corse, l’idée n’a finalement pas été retenue par le gouvernement, seul décisionnaire en matière de sécurité sanitaire.

Tollé

Mais pour répondre aux inquiétudes quant à la gestion d’un éventuel rebond de l’épidémie qui a fait plus de 70 morts dans une île où les capacités hospitalières sont limitées, un « package de mesures sanitaires positives et non restrictives » devrait être présenté cette semaine, a indiqué à l’AFP le préfet Franck Robine.

Il s’agit de « rassurer les gens qui viendront » sur l’île de 340 000 habitants qui accueille, selon l’Insee en moyenne 300 000 visiteurs en juillet et août, a ajouté le préfet, avec un leitmotiv : « Il y aura une saison touristique en Corse ».

Les annonces du premier ministre Edouard Philippe, jeudi, sur la levée des mesures les plus restrictives liées au confinement de la population en France – réouverture des cafés, campings et résidences de tourisme, levée de la limite des déplacements à un maximum de 100 km – avaient été accueillies comme une bouffée d’air en Corse.

Mais le décret d’application de ces mesures publié dimanche avait vite douché les espoirs : les trajets aériens entre le continent et l’île y étaient limités à des motifs « impérieux » familiaux et professionnels.

Devant le tollé suscité par cette mesure, le gouvernement a rétropédalé et une rectification effectuée mercredi a levé toutes les restrictions de vols.

« Après les annonces du premier ministre, les réservations s’étaient remises en route correctement. Avec le décret, il y a eu un petit frein qui est maintenant levé », a déclaré à l’AFP Paul Barry, responsable de deux résidences de vacances en Corse-du-Sud et membre du conseil d’administration de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) en Corse.

« On a de la disponibilité, on a des vols, on a le plan sanitaire qui est en train de se mettre en place, on a tout maintenant pour que les gens viennent et soient rassurés », poursuit-il.

Pour Héloïse Bajer, une avocate parisienne fidèle à la Corse depuis l’enfance, la décision est prise et « l’amour de la Corse a pris le dessus ». « On a décidé de venir, mais on prend des précautions en voyageant en bateau de jour et non de nuit pour ne pas être dans les cabines avec l’air conditionné », explique-t-elle à l’AFP.

Pour autant, cette famille qui avait prévu deux semaines en juillet et deux semaines en août sur l’île de Beauté, a finalement renoncé à la première quinzaine du fait du manque d’activité professionnelle pendant le confinement, signe d’une saison qui sera vraisemblablement contrainte économiquement pour les touristes.