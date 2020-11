Le marché de Noël de Strasbourg victime de la COVID

(Strasbourg) L’aggravation soudaine de l’épidémie de COVID-19 et le couvre-feu décrété jeudi dans le Bas-Rhin ont eu raison du marché de Noël de Strasbourg, le plus grand et le plus célèbre de France, où habituellement, deux millions de touristes viennent du monde entier admirer les illuminations et déambuler parmi les 300 chalets de bois.