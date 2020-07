PHOTO YURI KADOBNOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

La Russie a annoncé vendredi le rétablissement à partir du 1er août de ses liaisons aériennes vers trois pays — le Royaume-Uni, la Turquie et la Tanzanie — quatre mois après leur suspension à cause de l’épidémie de coronavirus. Les vols pourront partir des aéroports de Moscou (notre photo) et sa région, de Saint-Pétersbourg et de Rostov-sur-le-Don.