PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE

Située dans le quartier Ravenswood, la brasserie Cultivate by Forbidden Fruit offre aussi un menu complet et imaginatif. On a beau faire l’apanage de ses bières « botaniques » brassées avec des herbes, des épices, des fleurs, des fruits et des racines, c’est la bouffe qui nous a davantage séduit ; ses plats de légumes sont fameux, pas étonnant qu’il s’agisse de la spécialité de la maison.