(New York) Le géant de la location à court terme Airbnb a cessé d’accepter certaines réservations à New York en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles règles qui entraîneront de grands changements pour les voyageurs qui espèrent éviter le coût élevé des hôtels dans la Grosse Pomme.

Deepti Hajela Associated Press

Les nouvelles règles visent à mieux encadrer la location à court terme, par les résidants, de leurs appartements à la semaine ou à la nuit à des touristes ou à d’autres personnes qui sont en ville pour de courts séjours.

Dans le cadre du nouveau système, les locations de moins de 30 jours ne sont autorisées que si les hôtes s’inscrivent auprès de la ville.

Les hôtes doivent s’engager à être physiquement présents dans le logement pendant toute la durée de la location, partageant leur unité d’habitation avec leur visiteur. Plus de deux invités à la fois ne sont pas non plus autorisés, ce qui signifie que les familles sont en pratique interdites.

Les plateformes telles qu’Airbnb et VRBO ne sont pas autorisées à afficher les annonces d’hôtes non enregistrés – et au début de cette semaine, peu d’entre eux s’étaient inscrits avec succès. La Ville a indiqué avoir approuvé un peu moins de 300 des plus de 3800 candidatures reçues.

Les militants et politiciens qui avaient fait pression en faveur de ces restrictions ont expliqué qu’un resserrement des règles était nécessaire pour empêcher que des logements soient de facto transformés en chambres d’hôtel.

« À New York, les appartements résidentiels devraient être destinés à un usage résidentiel », a fait valoir Murray Cox, du groupe Inside Airbnb, qui collecte des données sur la présence de l’entreprise dans les villes du monde entier.

Airbnb a contesté ces règles devant les tribunaux, arguant qu’il s’agissait essentiellement d’une interdiction et qu’elles nuiraient aux visiteurs à la recherche d’un logement abordable.

Mais depuis le 21 août, la société – qui comptait 38 500 annonces non hôtelières actives à New York en janvier dernier – a déclaré qu’elle avait cessé d’accepter de nouvelles réservations à court terme de la part de tout hôte n’ayant pas fourni de numéro d’enregistrement de la ville ou de document indiquant que le processus était en cours.

L’entreprise a prévenu qu’une fois que le système de vérification de la ville sera pleinement opérationnel, aucune annonce à court terme ne serait autorisée sur son site sans numéro d’enregistrement.