Le paysage de Tampa, en Floride, est en train de changer de façon spectaculaire. La ville a récemment fait construire un nouveau lotissement à deux pas de l’aréna où joue le Lightning de Tampa Bay. On y trouve notamment un premier hôtel cinq étoiles, ainsi que la toute première brasserie française de la ville. Et son design est signé par nul autre que le Montréalais Zébulon Perron.

A priori, rien ne destinait Zébulon Perron à signer des projets à Tampa, en Floride. Mais le hasard en a voulu autrement. Et celui-ci fait parfois bien les choses, parce que la ville de l’ouest de la Floride est en pleine ébullition, au point où le Time Magazine l’a incluse dans ses 50 destinations de 2023, aux côtés d’endroits comme Barcelone, Budapest ou Mexico1.

Ce qui en fait une place particulièrement intéressante où travailler, affirme Zébulon Perron, connu ici pour ses designs d’innombrables restaurants et bars. Pourtant, la ville floridienne ne l’avait pas particulièrement impressionné lors de sa première visite, il y a une quinzaine d’années. « Tampa ne m’avait pas marqué tant que ça à l’époque ; elle m’avait même laissé plutôt indifférent », lance-t-il, joint au téléphone.

PHOTO ULTIMA_GAINA, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le nouveau quartier Water Street Tampa se déploie sur le bord de l’eau.

Mais la situation est tout autre aujourd’hui, il est le premier à en convenir. La région vit une forte croissance, autant démographique qu’économique, et cette effervescence entraîne un mouvement de fraîcheur. « On sent qu’il y a un appétit pour la nouveauté, souligne Zébulon Perron. Dans ce contexte-là, d’avoir une vraie brasserie comme dans toute bonne ville internationale, c’est un peu symbolique du statut changeant de la ville et de sa nouvelle envergure. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK WATER STREET TAMPA Avec ce tout nouveau quartier, Tampa se hisse dans les villes à visiter en 2023, selon le Time Magazine, entre autres.

La brasserie Boulon est située dans la rue principale de Water Street Tampa, ce quartier construit à coût de milliards de dollars, qui compte autant des résidences, des bureaux que des commerces. « C’est au cœur d’un nouveau quartier au bord de l’eau. C’est assez impressionnant et ç’a déjà l’air habité, parce qu’ils ont planté des arbres matures. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BOULON BRASSERIE AND BAKERY La façade de la brasserie est située sur Old Water Street.

La brasserie est située à un endroit enviable d’Old Water Street, avec une longue façade qui donne sur la rue. Le commerce est surmonté d’une grande enseigne de style Art déco, inspirée de l’Odeon à New York, précise le designer, qui est d’ailleurs allé dans la Grosse Pomme récemment : il vient d’y signer le design d’un nouveau restaurant dans Chelsea.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Pour Zébulon Perron, un projet en amène un autre : c’est en visitant par hasard le Marcus, à Montréal, que les investisseurs de la brasserie Boulon ont décidé de l’engager.

Une touche montréalaise

Quand les investisseurs l’ont pressenti pour ce projet, ils ne se doutaient pas à quel point ils frappaient dans le mille en allant chercher Zébulon Perron. Pourtant, ils avaient simplement été séduits par son projet du Marcus, le restaurant de l’hôtel Four Seasons Montréal, lorsqu’ils étaient de passage dans la métropole. « Ils m’ont dit qu’ils voulaient faire une brasserie française. J’ai répondu : ‟Je suis en plein dans mon élément, je sais exactement quoi faire !” »

Il y a donc une bonne touche d’ici dans ce nouvel établissement floridien, concède Zébulon Perron. « On est vraiment dans l’esprit de Luc Laporte, l’architecte de plusieurs brasseries montréalaises, dont L’Express, le Leméac et le Lux, à l’époque. »

PHOTO PATRICK MICHAEL CHIN, FOURNIE PAR ATELIER ZÉBULON PERRON À l’intérieur de la brasserie, on se sent transporté ailleurs, à Paris ou à New York.

PHOTO PATRICK MICHAEL CHIN, FOURNIE PAR ATELIER ZÉBULON PERRON Tous les luminaires décoratifs ont été conçus en collaboration avec le studio montréalais Lambert & Fils.

PHOTO PATRICK MICHAEL CHIN, FOURNIE PAR ATELIER ZÉBULON PERRON L’esthétique des lieux a été largement inspirée de plusieurs établissements montréalais, dont L’Express.

PHOTO PATRICK MICHAEL CHIN, FOURNIE PAR ATELIER ZÉBULON PERRON Le commerce possède une longue façade sur rue. Elle donne sur l’artère principale du nouveau lotissement Water Street Tampa.

PHOTO PATRICK MICHAEL CHIN, FOURNIE PAR ATELIER ZÉBULON PERRON Un peu partout dans le design, on retrouve des formes hexagonales et octogonales, qui ne sont pas sans rappeler celle d’un boulon. 1 /5









Les designers ont opté pour un aménagement assez minimaliste, sans trop d’ornements, mais qui possède l’élégance et la chaleur de ces endroits où l’on vient pour prendre un verre et manger un coq au vin, des frites ou une crème brûlée.

« C’est aussi un aménagement très symétrique, puisqu’on a une grande façade sur la rue », poursuit Zébulon Perron. D’ailleurs, tous les luminaires décoratifs ont été conçus en collaboration avec l’entreprise montréalaise Lambert & Fils.

Pour couronner le tout, le Québécois Vincent Lecavalier, qui a été capitaine du Lightning, fait partie des investisseurs du projet.

Le début d’une aventure ?

Le dépaysement semble total pour les clients.

Quand j’étais là-bas, les gens me disaient qu’ils se sentaient ailleurs qu’à Tampa ; à New York ou à Paris, par exemple. Et ça, c’est peut-être le plus grand compliment qu’on peut me faire. Les designs qui fonctionnent, ce sont ceux qui, quand tu franchis le seuil de la porte, te transportent ailleurs. Ici, à Montréal, L’Express le fait tellement bien. Zébulon Perron

D’ailleurs, le Time Magazine mentionne dans son article le district Water Street, ainsi que la brasserie et son délicieux plat d’escargots… en soulignant le travail des designers montréalais par la bande, mais sans écrire leur nom !

Ça continue de bouillonner à Tampa, puisqu’un nouveau restaurant des mêmes investisseurs, Next Level Brands, a ouvert ses portes il y a quelques jours, l’Union New American. Ils ont de nouveau confié le design à l’atelier de Zébulon Perron. Et selon lui, ce n’est pas fini : « Je pense que c’est le début, et non pas la fin, de notre présence là-bas », prédit-il.