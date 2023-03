Dans le détail, les pays limitrophes des États-Unis, Mexique et Canada, sont les premiers pourvoyeurs et destinataires de courts séjours.

(Washington) Le tourisme en provenance et à destination des États-Unis a peu à peu repris ses droits en 2022 sans pour autant revenir à ses niveaux d’avant la pandémie, selon les données publiées mardi par le ministère du Commerce.

Agence France-Presse

Sur l’ensemble de l’année, plus de 50,8 millions de personnes ont visité les États-Unis, en hausse de 128 % par rapport à 2021, année où le tourisme était encore largement touché par les limitations des déplacements du fait de la pandémie de COVID-19.

Le total ne représente cependant qu’un peu moins des deux tiers du nombre de visiteurs venus aux États-Unis en 2019, dernière année avant le début de la pandémie.

Le niveau de visiteurs se rapproche malgré tout peu à peu de ses niveaux de 2019, puisque le nombre d’entrées en décembre 2022 représente pour sa part près des trois quarts du niveau observé en décembre 2019.

Les Américains se sont en revanche déplacés plus largement à l’étranger, avec un peu plus de 80 millions de départs pour de courts séjours sur l’ensemble de l’année écoulée, soit plus de 80 % du niveau observé en 2019, et une hausse de plus de 65 % sur un an.

En décembre, le niveau des départs est quasiment revenu à ses niveaux pré-pandémiques, puisque les 8,3 millions de sorties du territoire représentent près de 94 % du nombre d’Américains partis en vacances en décembre 2019.

Les Américains ont en effet largement profité des économies qu’ils ont accumulées durant la pandémie et qui continuent de soutenir l’économie américaine malgré la hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) afin de faire baisser l’inflation, encore à 6 % sur un an en février.

Dans le détail, les pays limitrophes des États-Unis, Mexique et Canada, sont les premiers pourvoyeurs et destinataires de courts séjours.

Du côté des visiteurs, outre les deux autres pays nord-américains, le Royaume-Uni, le Brésil et la France sont les principaux pays d’origine des touristes se rendant aux États-Unis.

Le tourisme en provenance d’Europe de l’Ouest est d’ailleurs celui qui a connu la plus forte hausse, avec une multiplication par presque cinq plus d’entrées qu’en 2021, à mesure que les restrictions aux déplacements se sont assouplies.

Les touristes américains ont eux largement privilégié les pays d’Amérique du Nord et des Caraïbes pour partir en vacances (plus de 50 % des sorties), devant l’Europe de l’Ouest (20 %), à destination de laquelle le tourisme américain a été multiplié par trois sur un an.