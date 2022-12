De nombreux rabais sont offerts aux touristes qui voudront visiter New York en janvier et en février.

Visiter New York en hiver ? Certainement, d’autant plus qu’on peut bénéficier cette année de nombreux rabais, dans le cadre des Sorties hivernales de New York, programme qui offre une foule d’incitations à découvrir la Grosse Pomme en janvier et en février.

Du 3 janvier au 12 février, on peut d’abord profiter de 23 % de rabais sur des séjours dans plus d’une centaine d’hôtels réputés un peu partout dans Manhattan, Brooklyn, Queens, South Bronx et Staten Island.

Par ailleurs, à partir du 17 janvier, une panoplie d’activités, de visites guidées, de visites de musées et de spectacles sur Broadway sera offerte en formule deux pour un.

Pour compléter le tout, une soirée au resto, en formule à prix fixe dans une centaine d’établissements des cinq arrondissements new-yorkais.

Il sera possible de réserver tables et billets à partir du 10 janvier, mais on peut d’ores et déjà choisir son hôtel.