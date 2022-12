Entre 10 % et 15 % des chalets restent disponibles pour le congé des Fêtes sur des plateformes de location comme WeChalet et MonsieurChalets.com.

Ces dernières années, les Québécois se sont rués vers les chalets pour leurs vacances, qui risquaient moins, ainsi, d’être perturbées par les aléas de la pandémie. Or, avec un certain retour à la normale, même si ce type d’hébergement reste populaire, les réservations se font moins tôt. Au point où il est encore possible de dénicher un toit pour les Fêtes.

« Passé le début novembre, d’habitude, on répond surtout au téléphone pour dire que tout est loué, mais là, il reste encore quelques beaux produits », constate Philippe Hamel, PDG de MonsieurChalets.com, un site de location d’hébergement qui existe depuis 10 ans.

Aussi responsable des plateformes Québec location de chalets et Chaletretreat, Philippe Hamel dit avoir réuni environ 2400 propriétés, soit près du quart des quelque 10 000 résidences de tourisme enregistrées au Québec. Le taux d’occupation entre le 23 décembre et le 5 janvier avoisine les 87 %, estime-t-il, ce qui veut dire qu’un peu plus de 1 chalet sur 10 est toujours à louer.

On a deux théories. Premièrement, on se demande si certains clients qui réservent d’année en année n’ont pas été découragés par deux Noëls annulés. Puis, on se dit qu’avec la hausse des taux d’intérêt, les gens sont peut-être plus conservateurs dans leurs habitudes de consommation. Et le chalet prend le bord à Noël ! Philippe Hamel, PDG de MonsieurChalets.com

En vue des Fêtes, entre 10 % et 15 % des propriétés restent disponibles, constate aussi Dany Papineau, président de WeChalet, une plateforme de location qui compte 1500 propriétés. « Les réservations arrivent plus tard, constate-t-il. C’est sûr que de trouver un chalet pour un groupe, près d’une station de ski, c’est plus difficile, mais on a encore pas mal de propriétés… »

« D'habitude, aux Fêtes, c'est déjà pas mal fini pour nous pour la relâche, mais cette fois, ça commence à peine, il y a énormément de disponibilités », dit Thomas Asselin, de RSVPchalets.





Même son de cloche du côté de RSVPchalets, un site qui propose environ 1000 chalets en location. « C’est plus lent cette année, un peu plus même qu’avant la pandémie, lance Thomas Asselin, président de l’entreprise qui existe depuis 2005. Les gens ont recommencé à faire des voyages dans le Sud, ça paraît. Les chalets se louent toujours bien, mais ce n’est pas la folie des dernières années. »

À la SEPAQ, les chalets ou yourtes libres se font plutôt rares pour la période des Fêtes, mais on trouve quand même ici et là quelques disponibilités pour de courts séjours, dans les parcs de la Gaspésie et d’Aiguebelle, dans la réserve faunique de Portneuf ou au centre touristique du Lac-Simon, notamment, sur la page des sorties de dernière minute en nature.

Pour l'été 2023, un peu plus de la moitié des nuitées en chalets ont déjà trouvé preneur à la SEPAQ.



Penser à l’été… et à la relâche

Les clients de la SEPAQ ont l’habitude de réserver tôt. Pour l’été 2023 (du 1er avril au 30 septembre), un peu plus de la moitié des nuitées en chalet ont déjà trouvé preneur. « Nous sommes actuellement au même endroit que l’année dernière », observe le porte-parole Simon Boivin. Bien sûr, la disponibilité est moins grande pour les longs week-ends de l’été et les vacances de la construction.

Peu importe où, réserver tôt reste avantageux. « Les chalets en bord de lac avec un spa et un espace pour faire un feu à l’extérieur partent en premier, rappelle Dany Papineau, surtout pour des séjours d’une ou deux semaines l’été. »

En vertu de son partenariat avec Air Transat, qui invite désormais ses clients à consulter sa plateforme de location, WeChalet espère pouvoir compter sur une nouvelle clientèle l’été prochain : des visiteurs venus d’ailleurs, surtout de France, qui ont les moyens.

Ces voyageurs vont arriver au Québec avec une devise forte et un gros budget de vacances. Dany Papineau, président de WeChalet

Cette clientèle fortunée s’intéressera particulièrement à Charlevoix et à la Gaspésie, croit Dany Papineau.

L’arrivée de ces nouveaux locataires pourrait convaincre les vacanciers de faire sans tarder leur choix pour l’été prochain. Mais s’ils changent d’avis d’ici là ? « Sur notre plateforme, les conditions d’annulation sans frais sont très souples. Les plus strictes garantissent un remboursement complet 31 jours avant le séjour », répond M. Papineau.

Des envies de chalet pour la relâche ? C’est le moment de passer à l’action. « Les gens s’y prennent en général environ trois mois à l’avance, donc on y est », dit le PDG de WeChalet. « D’habitude, aux Fêtes, c’est déjà pas mal fini pour nous pour la relâche, mais cette fois, ça commence à peine, il y a énormément de disponibilités », ajoute Thomas Asselin de RSVPchalets.

Ceux qui ne trouveront pas tout de suite un refuge à leur goût ne devraient toutefois pas se décourager : des propriétaires tardent parfois à ouvrir les plages de réservation… et de nouvelles inscriptions s’ajoutent chaque semaine. « Les chalets se louent un peu moins, alors les propriétaires s’inscrivent en grand nombre ces temps-ci sur nos plateformes », avance d’ailleurs Philippe Hamel, de MonsieurChalets.com.