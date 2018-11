ABBA, comme si vous y étiez

Dans une salle du musée ABBA, on vous propose de monter sur scène pour interpréter Dancing Queen en compagnie des hologrammes d'Agnetha, Benny, Bjorn et Anni-Frid.

Situé à l'ombre d'un parc d'attractions, dans l'île de Djurgården, en plein coeur de la capitale suédoise, l'endroit ne paie pas de mine au premier coup d'oeil. Mais dans les entrailles de la bête, s'ouvre un étonnant monde souterrain où le temps semble s'être arrêté en 1977.

Il y a certes des aspects plus prévisibles. ABBA ne pulvérisait pas les conventions et le musée est en partie à cette image.

On y trouve ainsi les inévitables artefacts ayant appartenu au groupe (dont les costumes, d'un kitsch à hurler!), des disques d'or, des pochettes et de nombreux films d'archives, dont certains remontent jusqu'aux années 60.

On a aussi recréé les studios d'enregistrement, les bureaux de la maison de disques, l'hélicoptère de la pochette d'Arrival et même une loge d'amphithéâtre, pour évoquer les tournées monstres des années 70.

Mais plus on avance, plus on s'immerge dans l'univers d'ABBA, au point de se transformer progressivement en cinquième membre du groupe.

Ici, de petites cabines munies de micros permettent d'enregistrer une chanson avec ABBA. Là, un studio photo donne l'occasion de poser avec le groupe.

Dans la salle suivante, on vous propose de monter sur scène pour interpréter Dancing Queen en compagnie des hologrammes d'Agnetha, Benny, Bjorn et Anni-Frid. Plus loin, vous voici intégré à un vidéoclip de la formation, comme si vous aviez toujours fait partie du quatuor.

Cerise sur le gâteau: toutes vos performances sont immortalisées, puis téléchargeables sur le site du musée. Au moins, vous n'aurez pas eu l'air fou pour rien!

Si cette visite prouve une chose, c'est bien que les Suédois ont de l'humour. Et qu'ils sont capables d'être «trop» lorsque les circonstances s'y prêtent. En ce sens, le musée ABBA est loin du fameux lagom, mot-valise exprimant la proverbiale modestie suédoise. Il faut dire qu'avec 350 millions de disques vendus, la carrière du groupe a été tout sauf modeste.