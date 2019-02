La Sicile, une histoire vivante

La Sicile baigne dans la Méditerranée et dans l'histoire. Phéniciens, Grecs, Romains, Arabes et même les nordiques Normands s'y sont donné rendez-vous au cours des millénaires. Plusieurs de leurs vestiges ont résisté au temps, aux guerres et aux tremblements de terre. Visite éclair de cet accueillant coin de l'Italie.

Dès l'arrivée à Palerme, l'aéroport Falcone-Borsellino nous rappelle les deux magistrats assassinés par la mafia. Mais on oublie vite la pieuvre malfaisante au contact cordial des Siciliens pour être rapidement happé par l'histoire et la fébrilité de la ville que l'on arpente avec quiétude.

Antique et moderne Syracuse

La Sicile est un condensé de l'histoire, et le Théâtre grec de Syracuse en est un des premiers témoins. Taillé à même le roc, c'est l'un des plus imposants monuments de toute l'Antiquité.

Sur la partie supérieure, une source à grand débit coule depuis 2500 ans à partir de canalisations d'une autre époque.

À côté, une latomie, carrière aujourd'hui tout en verdure d'où on a extrait les matériaux de construction d'Ortigia et de Siracusa.

À voir, l'Oreille de Denys, grotte immense et surprenante taillée de mains d'homme. Ne manquez pas la Latomia dei Cappuccini, plus grande encore et plus verte, qui date de 400 ans avant J.-C.

Pour passer à la modernité, voici l'architecture tout en hauteur de la Madonna delle Lacrime, visible à des kilomètres à la ronde.

L'intérieur est encore plus spectaculaire. Le sanctuaire doit son existence à un tableau de la vierge qui pleurait. De vraies larmes, ont soutenu des scientifiques! Faites un arrêt au musée qui relate le phénomène.