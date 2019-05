Balade à Anvers

GUY BERTRAND

Collaboration spéciale La Presse La Presse Anvers, ville d'architecture, de culture, de mode et de gastronomie, est aussi le deuxième port d'Europe et une terre d'accueil pour les immigrants. On raconte que pas moins de 170 nationalités sont représentées dans la métropole flamande. Près de la moitié de la population (48 %) de la capitale mondiale du diamant est d'origine étrangère. Tournée de cette ville qui se laisse découvrir à deux roues.

Vélo écologique Le vélo est le véhicule tout indiqué pour parcourir Anvers. Et tant qu'à enfourcher la bécane, pourquoi ne pas le faire sur un vélo entièrement en bois, oeuvre de Coco-mat Bike, une entreprise d'origine grecque qui a pignon sur rue à Anvers ? Un peu étrange au premier coup d'oeil, le vélo de bois s'avère très confortable et maniable. La ville étant pratiquement plate (physiquement), il est agréable et sécuritaire de la découvrir sur deux roues. Stefanos Alexopoulos vous louera l'engin pour 12 euros pour une période de huit heures (de 10 h à 18 h). On peut aussi participer à des excursions thématiques, seul ou en groupe, qui peuvent inclure jusqu'à 20 personnes. 65, rue Hopland, Anvers http://coco-mat.bike/en/home/ Un grand-maître à la maison

Agrandir Dans la salle à manger de la maison de Pierre Paul Rubens, les meubles superbement ouvragés retiennent l'attention. PHOTO GUY BERTRAND, COLLABORATION SPÉCIALE

Quelques coups de pédales et on est déjà devant un incontournable d'Anvers, la maison où vécut Pierre Paul Rubens. Peintre de génie prolifique, doublé d'un habile diplomate, Rubens aura réalisé quelque 2000 oeuvres au cours de sa vie, seul ou en collaboration avec une centaine d'autres artistes de son atelier, dont les Paul de Vos, Jan Wildens et son plus proche collaborateur, Antoine van Dyck. La maison a subi plusieurs modifications depuis sa mort, mais on peut encore y admirer le portique du jardin inspiré de la Rome antique, où le peintre, qui était aussi collectionneur, exposait ses trouvailles. Dans la salle à manger, ce sont les meubles superbement ouvragés qui retiennent l'attention. Bien entendu, l'atelier du peintre recèle quelques oeuvres magistrales comme ce Saint Sébastien réalisé par le maître lui-même ou encore cette sculpture représentant Hercule et le lion de Némée. 9-11, rue Wapper, Anvers https://www.rubenshuis.be/fr Livres rares et anciens

Agrandir Plus de 50 000 livres sont en vente chez De Slegte. PHOTO GUY BERTRAND, COLLABORATION SPÉCIALE

Votre soif de culture n'est pas assouvie ? Vous pouvez toujours vous arrêter pour bouquiner chez De Slegte, un immense magasin de livres d'occasion, sans la poussière qu'on retrouve souvent dans ces endroits. Vous y trouverez plus de 50 000 livres sur trois étages, dont plusieurs vieilles éditions de grands auteurs français - Aragon, Camus, Valéry, Céline, Voltaire, Hugo, Sartre - et un exemplaire des Pensées de Pascal, datant de 1670, qui vous soulagera de 2000 $. Vous pouvez aussi compléter votre collection de Tintin en y ajoutant quelques titres en néerlandais. 5, rue Wapper, Anvers https://www.deslegte.be/ Manger local et faire une bonne action

Agrandir Le café Kiebooms sert une cuisine typiquement belge. PHOTO GUY BERTRAND, COLLABORATION SPÉCIALE

Après une journée passée à pédaler, ce petit bistrot tout simple à cinq minutes à pied de la gare Centrale vous revigorera. Le café Kiebooms sert une cuisine typiquement belge, de belle qualité, et fait oeuvre utile en même temps. Le propriétaire se fait un point d'honneur de donner du travail aux plus dépourvus de la société, qu'ils soient réfugiés, anciens toxicomanes, sans-abri, etc. C'est donc le coeur léger que vous dégusterez les croquettes de crevettes frites, les vol-au-vent au poulet ou le savoureux Stoofvlees, un ragoût de boeuf maison qui fond dans la bouche. Attention, tout se passe en flamand ici, sauf pour grand-maman Sabrina qui n'est jamais bien loin et qui s'exprime dans un excellent français. 18, rue De Coninckplein, Anvers https://kiebooms.be/ Une bière avec les habitants

Agrandir Les 12 pompes de bière en fût du Beer Lovers Bar sont réservées à des brasseurs artisanaux. PHOTO GUY BERTRAND, COLLABORATION SPÉCIALE