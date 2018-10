Virée art nouveau à Bruxelles

Décor d'histoires: Maison autrique

Cette maison particulière imaginée en 1893 par Horta, à Schaerbeek, pour son ami l'ingénieur Eugène Autrique, est l'un des premiers projets de l'architecte.

On y découvre les prémisses de l'art nouveau (courbes, obsession de la lumière...) et, grâce au scénariste et au dessinateur de bande dessinée Benoît Peeters et François Schuiten, la vie d'une famille bourgeoise bruxelloise du XIXe siècle.

Jusqu'au 27 janvier 2019, la Maison Autrique accueille la très belle exposition Motifs d'Horta, étoffes et papiers peints dans les maisons bruxelloises.

Des papiers peints d'époque, dont ceux du célèbre designer anglais William Morris, peuvent y être admirés.

266, Chaussée de Haecht, Schaerbeek

autrique.be