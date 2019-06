L'Office de tourisme de Vienne joue la carte de l'ironie

« Nous vivons dans une bulle numérique avec des moteurs de recherche qui décident de ce que l'on trouve, des réseaux sociaux qui décident quels sont les amis qui importent le plus et ce qui pourrait nous intéresser [...] et font en sorte qu'il est de plus en plus difficile de visiter des endroits nouveaux ou surprenants et de vivre des expériences uniques », explique l'Office de tourisme de Vienne.

Les affiches de la campagne présentent avec ironie des attraits touristiques (injustement) mal notés. « Il y a trop de nudité », lit-on devant une oeuvre de Klimt. « Il y a trop d'oeuvres d'art » dans la salle d'un musée, voit-on sur une autre affiche, alors qu'une excursion romantique est affublée d'un « Ennuyant ».