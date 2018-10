Confidences de voyageurs: l'Europe de l'Est en famille

Au cours de l'été, Esther van de Paal et son mari Tamar ont emmené leurs cinq enfants dans un voyage inoubliable en Europe de l'Est. Partis de leur maison d'Amsterdam, les sept membres de la famille ont roulé en fourgonnette de camping pendant six semaines, suivis par une large communauté sur Instagram. Nous avons joint Esther, cofondatrice du site de jeunes mamans Babyccino, qui nous a raconté les dessous de leur voyage.

«Nous sommes allés chercher les enfants à l'école, à la fin de leur dernière journée avant les vacances d'été. Ils ont embarqué dans la fourgonnette et nous avons pris la route!

«Nous adorons partir en vacances en famille, mais ça faisait longtemps qu'on voulait faire un plus long voyage. Sauf qu'évidemment, les chambres d'hôtel sont trop coûteuses quand on a cinq enfants. Voyager avec une tente n'est pas trop pratique non plus, parce qu'il faut toujours la monter et la démonter. La fourgonnette de camping nous semblait une façon facile et abordable de nous déplacer, donc nous en avons acheté une en vue de ce voyage.

«Nous avions seulement une idée approximative de ce qu'on allait faire. Mais on savait qu'on voulait conduire jusqu'en Roumanie, dans la région de la Transylvanie, parce que j'avais vu des photos et ça semblait vraiment beau. Aussi, mon mari Tamar avait envie d'aller à Istanbul. Après ça, il s'agissait de suivre la côte jusqu'en Croatie. Mais au-delà de cette idée générale, on n'avait vraiment aucun autre plan. Au fur et à mesure du voyage, nous trouvions les endroits où nous voulions arrêter.

«Avec la fourgonnette, nous trouvions un endroit pour passer la nuit. Les règlements à cet égard dépendent des pays. En Albanie, par exemple, ils autorisent les gens à dormir à la belle étoile, donc il suffit de se trouver un lieu intéressant. Mais dans d'autres endroits, c'est interdit, donc il faut aller dans les campings qui ont des lieux spécifiques où garer des fourgonnettes comme la nôtre.