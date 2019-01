Skier moins cher

Aujourd'hui et demain, il est possible de skier pour moins cher dans le cadre de la Journée nationale du ski et du snowboard organisée par le Conseil canadien du ski.

En effet, plus de 100 stations de ski au Canada, dont 50 au Québec, offrent des billets de remontée à prix réduit. L'achat des billets se fait à hittheslopes.ca.

Aussi, demain, plusieurs stations offriront des leçons d'initiation pour les 5 ans et plus au coût de 25 $ plus taxes (location d'équipement, billet de remontée et leçon de groupe d'au moins 60 minutes incluses). Inscriptions à mpf.maneige.ski.