Monstres autour du monde

Un petit selfie avec Nessie? Ou un verre de rouge avec Dracula? Il n'y a pas que cocktails, couchers de soleil, plages et autres merveilles qui attirent les nomades; certains aiment à se laisser tomber entre les griffes de monstres mythiques. À tel point que leurs antres prétendus ont parfois fondé de véritables pôles touristiques sur le globe. Mais qu'est-ce qui nous attire tant sur les traces des yétis et krakens de ce monde? Selon Pascale Marcotte, professeure à l'Université Laval et experte en tourisme et culture, ces destinations viennent faire vibrer notre coeur d'enfant.

«Souvent, ces monstres-là nous ont accompagnés depuis notre plus tendre enfance, on en a rêvé, on en a eu peur, on s'est créé tout un imaginaire à ce sujet et on veut se rendre sur place, car même si, au fond, rationnellement, on sait qu'on ne verra pas de monstre, on aura toujours une pensée magique qui nous dit: "Peut-être que moi, je verrai quand même quelque chose..."», expose-t-elle.

Se rendre sur place, fouler les pierres du «vrai» château, naviguer sur ce lac si notoire, brouille également les frontières entre l'imaginaire et le tangible. «En se rendant sur le lieu, qui est réel, on se sent proche d'un élément de vérité, même si on sait que c'est de la fiction: on est un peu dans un esprit de confusion, et c'est un jeu auquel on aime se prêter quand on est ailleurs», poursuit Mme Marcotte. Bref, «on veut se replonger dans l'atmosphère générale qu'on s'est imaginée quand on a lu ces romans ou vu ces films et toucher du doigt ces lieux».

Au-delà du monstre

Et s'il est bien un aimant touristique mondial qui récolte pleinement les fruits de sa réputation mythique, c'est bien le Loch Ness, qui attire des milliers de visiteurs depuis les années 30, en dépit des nombreux canulars désamorcés au fil des décennies. Une étape presque incontournable, même si certains voyageurs estiment que d'autres panoramas des Highlands écossais sont plus spectaculaires.

«On s'attendait un peu à ce que ce soit un moment fort du séjour, avec l'histoire liée au lac, indique le Montréalais Mathieu Valiquette, qui s'y est rendu en famille l'été dernier. Quand la guide a parlé à mon garçon de 7 ans, à qui on avait un peu expliqué la légende, il y a quelque chose de magique qui opérait. Mais le lieu en lui-même, en revanche, n'est pas tant à couper le souffle non plus. C'est beau, mais c'est pas wow. J'ai bien plus trippé à l'île de Mull [dans l'ouest des Highlands].»

Stéphane Renaud, un voyageur de Mirabel, était quant à lui intrigué par les histoires du Loch Ness, au point d'en faire une étape de son road trip britannique, l'an passé. Pas de monstre en vue, mais aucun regret. «Le fait qu'on en parle beaucoup, je voulais voir de quoi ça avait l'air. Le lac fait 39 km de long, c'était très tranquille, on était dans notre bulle. Mais je trouvais qu'on manquait un peu d'information», juge-t-il.

Fantastique... et historique

S'imprégner d'une atmosphère mythique ne dispense pas d'en récolter un bénéfice culturel. Le château de Bran, fer de lance du tourisme roumain dont la lugubre silhouette perchée sur une colline a servi de décor au fameux roman Dracula, constitue l'archétype du lieu fantastique dont l'intérêt va bien au-delà de la simple étiquette «Repaire de vampires».

Vincent Rowell, de Saint-Jean-sur-Richelieu, ne voue aucune passion particulière pour les créatures fantastiques; cela ne l'a pas empêché de garder un excellent souvenir de son passage à Bran. «Ce château n'a pas besoin de tout un appareillage lié à Dracula pour être intéressant. Il a une valeur historique en soi et m'a semblé extrêmement bien conservé et aménagé. C'est une visite qui vaut la peine», assure-t-il.

«À l'intérieur, on trouve beaucoup d'informations sur la fonction de chaque chambre, confirme la voyageuse lavalloise Isabelle Lussier. C'est très pittoresque, assez impressionnant, plutôt sombre. La vue sur les montagnes alentour et le village est très belle.»

Autre exemple de frisson à valeur ajoutée culturelle: des agences londoniennes organisent des visites guidées, très prisées, sur les traces de Jack l'Éventreur, menant au gré des rues et bâtiments historiques du quartier East End. Animé par des experts, le circuit transcende la simple exploitation de la sordide histoire du meurtrier. «Le tour Jack L'Éventreur n'est pas une attraction de style "donjon" avec des acteurs costumés qui viendraient vous faire "Bouh!". C'est une approche et une étude sérieuses de ces crimes qui ont secoué Londres en 1888», prévient le site web de l'agence Discovery Walks.

Le genre d'approche à recevoir la bénédiction de la professeure Pascale Marcotte. «C'est extrêmement tentant pour les offices de tourisme d'exploiter les mythes. Mais il faut être capable de transmettre de l'information qui est historique, pertinente, et qui n'ira pas juste dans le sens du fantasme. Le centre d'interprétation du Loch Ness fournit des informations sur la géologie et les phénomènes naturels qui donnent l'impression qu'on voit une ombre apparaître», illustre-t-elle.

En prétexte ou en annexe

Tantôt rouage principal, tantôt adjonction sympathique: le monstre, sans être au coeur d'un lieu ou d'un voyage, peut venir simplement le teinter de sa couleur mystérieuse. L'agence népalaise Bluesheep, qui organise des treks dans l'Himalaya, mise ainsi sur le yéti pour l'un de ses circuits à travers la vallée de Thame. «Espèce réelle ou légendaire, elle fascine et inspire la terreur des habitants de la région. Tous disent l'avoir vu, l'avoir entendu, mais personne ne l'a jamais attrapé. Sur un trek de neuf jours, partez à la chasse du Yéti aux confins des hautes chaînes de l'Himalaya», propose l'organisation. Et si la bête ne se montre pas, pas de déception en vue, les «monstrueuses» montagnes suffisent à combler les aventuriers.

Quant à certains endroits, leur réputation est déjà tellement titanesque qu'ils se paient le luxe de laisser leurs créatures dans l'ombre. Ainsi en va-t-il de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, qui n'a nul besoin de mettre le célèbre bossu de Victor Hugo au premier plan. Le site web officiel du monument n'en fait d'ailleurs aucune mention! À en croire que, parfois, la magie du voyage lui-même a le pouvoir d'étancher notre soif de fantaisie.