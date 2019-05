Porto Rico retrouve ses couleurs

Complexe Grand Carribean of the Seas, à Rincón

Laura-Julie Perreault

La Presse La Presse Suivre @laurajulie Malgré la dévastation apportée par l'ouragan Maria en septembre 2017, l'industrie touristique de Porto Rico a maintenant le vent dans les voiles. La catastrophe naturelle a poussé les Portoricains à retrousser leurs manches pour rebâtir leur île aux mille charmes. Et en la visitant, on savoure autant le résultat qu'on y contribue.

Xavier Ramirez est heureux de voir des familles portoricaines remplir son petit hôtel de villégiature tous les week-ends. Il y a à peine un an et demi, les clients du Combate Beach Resort n'étaient pas des vacanciers, mais des rescapés de l'ouragan Maria. « Nous avons été l'une des premières villes à retrouver l'électricité après l'ouragan et on n'a jamais perdu notre alimentation en eau, raconte aujourd'hui le propriétaire du petit hôtel de 47 chambres situé tout près de l'une des plus belles plages de Cabo Rojo, dans l'ouest de l'île. Alors que l'ouragan dévastait la région, nous étions ouverts et complets. On hébergeait nos employés et des familles évacuées », se souvient l'entrepreneur de 33 ans. Des passants débarquaient aussi à l'hôtel pour recharger leur téléphone, utiliser la génératrice quelques minutes. « Dans toute l'île, les gens se sont vraiment serré les coudes », dit le père de Xavier, Tomas Ramirez.

Agrandir Le Capitole de Porto Rico, à San Juan. Comme celui des États-Unis, le bâtiment abrite la Chambre des représentants et le Sénat qui composent l'Assemblée législative bicamérale. PHOTO GETTY IMAGES

Les hôteliers ont d'ailleurs remarqué un élan d'entrepreneuriat accru dans leur communauté, mais aussi à la grandeur de l'île. Si plus de 200 000 personnes ont quitté Porto Rico après l'ouragan, beaucoup d'autres qui sont restées et qui se sont retrouvées sans emploi se sont lancées en affaires. Et l'industrie touristique en profite. « Le nombre de restaurants à Combate Beach a plus que doublé. Il y a plus de services. Oui, certaines de nos attractions ont été transformées par l'ouragan, la nature se remet toujours, mais nous sommes ouverts ! » Ce constat semble vrai pour toute l'île de Porto Rico.

Agrandir C'est à Rincón, sur la côte ouest de l'île, que les surfeurs trouvent les plus belles vagues. PHOTO GETTY IMAGES

Si on remarque encore des bâches bleues qui servent de toit à certaines maisons, quelques hôtels à la peinture écaillée, une poignée de panneaux routiers bringuebalants et des cratères formés par des arbres arrachés, signes du passage de la tempête, c'est d'abord l'enthousiasme qui se dégage de l'industrie touristique qui retient l'attention. La grande majorité des hôtels ont subi une cure de jouvence et ont rouvert leurs portes. Les plages, si elles ont été érodées par les vents et les pluies torrentielles, sont couvertes de vacanciers. « Les gens nous demandent encore comment ils peuvent aider Porto Rico à se remettre. Le meilleur moyen est de passer leurs vacances ici », dit Tomas Ramirez. Le New York Times, qui a nommé Porto Rico destination numéro 1 de 2019, donne le même conseil. Plage et plaisir Une fois sur place, rassurez-vous, on est loin d'avoir l'impression de faire la charité. Le charme de l'île opère. Et son sens de la fête. « Vous vous imaginez la vie qu'on vit ici. Après votre départ, je vais fermer mon magasin et aller surfer », dit Erdogan, propriétaire d'une boutique de bijoux turcs dans le Vieux-San Juan, qui a convaincu son frère jumeau de le rejoindre dans « l'île de l'enchantement », surnom de Porto Rico.

Agrandir Des perroquets portoricains dans une volière de la forêt nationale d'El Yunque PHOTO CARLOS GIUSTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS