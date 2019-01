Bons plans à Parme

Parme, ancien duché, est remplie de trésors architecturaux, historiques et artistiques.

RENAUD LORANGER

Collaboration spéciale La Presse La Presse Parme, c'est en quelque sorte le coeur secret, battant et vibrant du nord de l'Italie, trop souvent éclipsé par la réputation de son jambon ou de son fromage. En retrait des grandes villes, aussi accessible de Milan, Gênes, Venise ou encore Bologne, l'ancien duché est rempli de trésors architecturaux, historiques et artistiques dont l'attrait atteint, voire dépasse celui de la bonne chère.

Agrandir La cathédrale de Parme Photo Thinkstock

Pour admirer l'art du Corrège: Cathédrale de Parme Consacrée à l'assomption de la Vierge, la cathédrale de Parme, discrètement sise sur la Piazza del Duomo, donne à admirer un magnifique exemple d'architecture romane. Sa coupole renferme une fresque en trompe-l'oeil exceptionnelle du peintre Antonio da Correggio (1489 - 1534), correspondant en tous points à la technique surnommée di sotto in sù («vu d'en bas»), qui préfigure l'illusionnisme magistral du Baroque. Situé en face de la cathédrale, le baptistère de Parme compte parmi les monuments médiévaux les plus importants d'Europe, et marque la transition entre styles roman et gothique. Sa forme octogonale et son extérieur de marbre rose de Vérone sont facilement reconnaissables. 7, Piazza del Duomo

Agrandir Le sanctuaire de Sainte-Marie-de-la-Palissade Photo Thinkstock

Pour contempler une merveille d'architecture baroque: Santa Maria della Steccata Non loin de là, le sanctuaire de Sainte-Marie-de-la-Palissade contient en sa crypte une chapelle mortuaire qui abrite les tombes de plusieurs ducs des maisons Farnèse et de Bourbon, le coeur du duc Charles III... puis, un peu partout dans le bâtiment, une série d'oeuvres, fresques et décorations extraordinaires nées du génie d'un autre «fils prodige» de la ville, le peintre Francesco Mazzola, mieux connu sous le nom du petit Parmesan (Parmigianino). Remarquable également, l'Assomption de Bernadino Gatti, sous la coupole centrale, récemment restaurée, et dont les bleus sont exceptionnels. Le dessin de la coupole, tout comme celui, en forme de croix grecque, de la nef et du choeur, rappellent la basilique Saint-Pierre de Rome. 5, Strada Garibaldi

Agrandir Jambon de parme et parmesan Photo Thinkstock

Pour déguster le meilleur prosciutto en ville: Osteria del Teatro Incontournables des incontournables, le jambon et le fromage parmesans se dégustent presque à toute heure du jour et de la nuit, héritiers nobles d'une tradition de fabrication et d'affinage près de deux fois millénaire. Le processus d'élevage et de maturation des deux denrées suit des contrôles multiples et stricts. On estime à près de 9 millions le nombre de jambons fabriqués annuellement, dont une bonne partie est destinée à l'exportation. Pour en apprécier toute la saveur à l'une des tables les plus sympas en ville, l'accompagner d'une vaste sélection de vins régionaux, dont l'immortel et pétillant lambrusco, l'Osteria del Teatro, à un jet de pierre de l'opéra, n'a pas son pareil. Piazza San Bartolomeo

Agrandir La Galleria Nazionale Photo Palickap, tirée de Wikimedia Commons

Pour plonger au coeur de la Renaissance parmesane: Galleria Nazionale Inaugurée par les cardinaux Farnèse dès la basse Renaissance, l'extraordinaire collection de l'ancien duché parmesan a connu son lot de rebondissements au fil d'une histoire séculaire. Partagée un temps entre les propriétés des Farnèse à Rome et Caprarola, puis transférée à Naples, avant de se voir réquisitionnée par Napoléon sous le protectorat français (1803 - 1814) puis intégralement transférée à Paris, ce n'est qu'à partir de 1816, sous l'égide de Marie-Louise d'Autriche, qu'elle prit sa forme et surtout son siège actuels, au Palazzo della Pilotta. Soucieuse de préserver le patrimoine parmesan, la duchesse (et dernière femme de Napoléon) continua d'acquérir de nombreuses oeuvres appartenant à la noblesse locale jusqu'à sa mort en 1847. 5, Piazza della Pilotta

Agrandir Busseto Photo Thinkstock

Pour marcher sur les traces de Giuseppe Verdi: Busseto et environs Le plus célèbre compositeur d'opéra de l'histoire a vu le jour et a grandi à quelques kilomètres de Parme, entre Le Roncole et Busseto, avant de s'établir dans une villa (la Villa Verdi) à Sant'Agata, où il résida jusqu'à la fin de sa vie. Entre le théâtre qui porte son nom, sa maison natale, classée monument national, le Palazzo Orlandi, où il vécut adulte, et le musée de la Casa Barezzi, dont la collection comprend nombre de portraits originaux, lettres manuscrites et autres objets ayant appartenu à Verdi, la visite de Busseto et des environs vaut largement le détour. Il faut prévoir une quarantaine de minutes de voiture pour relier le centre depuis Parme.

Agrandir Le Teatro Farnese Photo Bestofciqueterre, tirée de Wikimedia Commons