Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-Barcelone. 803 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 21 août au 5 septembre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Bangkok. 791 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Shanghai). Du 18 au 26 juin. Avec Air China.

Vol aller-retour Montréal-Vancouver. 474 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 17 au 24 octobre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Athènes. 876 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 10 au 24 septembre. Avec Air Transat.

• Holguín, Cuba

Paradisus Rio de Oro Resort & Spa (5 étoiles). Hôtel pour adultes seulement, situé directement sur la plage Esmeralda, donnant accès à une petite plage exclusive. Trois piscines, huit restaurants, huit bars. 1169 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 6 au 13 septembre.

• Riviera Maya, Mexique

Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort (5 étoiles). Suite junior dans un complexe hôtelier au bord d'une plage de sable blanc. Dix restaurants, dix bars, douze piscines. 1035 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 5 au 12 septembre. Avec Sunwing.

Forfait