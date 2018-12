Aubaines de la semaine

Vols

> Hô Chi Minh-Ville, Viêtnam

Vol aller-retour Montréal-Hô Chi Minh-Ville. 797 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Pékin). Du 29 avril au 13 mai. Avec Air China.

> Calgary, Alberta

Vol aller-retour Montréal-Calgary. 376 $ (taxes et frais inclus, vol direct). Du 4 au 13 mars. Avec West Jet à l'aller et Air Canada au retour.

> Las Vegas, Nevada

Vol aller-retour Montréal-Las Vegas. 366 $ (taxes et frais inclus, vol direct). Du 11 au 15 janvier. Avec Air Canada.

> Barcelone, Espagne

Vol aller-retour Montréal-Barcelone. 520 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Reykjavik). Du 1er au 12 avril. Avec Wow Air.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Santa Maria, Cuba

Memories Paraiso * * * *, Suite junior double dans un complexe hôtelier au style colonial espagnol. Trois restaurants, cinq bars, deux piscines. 775 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 11 au 18 décembre. Avec Sunwing.

> Freeport, Bahamas

Viva Wyndham Fortuna Beach * * * 1/2, Chambre pour deux personnes dans un complexe hôtelier face à la mer, dans l'île Grand Bahama. Miniclub, deux piscines, quatre restaurants, deux bars. 1115 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 15 au 22 décembre. Avec Sunwing.

Forfaits des Fêtes

> Dans les Hôtels Jaro

Forfait familial pour une nuitée ou plus pour une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants de 3 à 12 ans), incluant un petit-déjeuner par personne par nuitée, un souper par personne par nuitée, une consommation par adulte et une consommation non alcoolisée pour les moins de 12 ans. À partir de 207 $ par famille, par nuit. Valide entre le 21 décembre et le 5 janvier, à l'exception des nuits du 24, 25, 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019.